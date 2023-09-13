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    Новости

    Новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader. Игра выйдет в конце года

    13 сентября 2023
    Фото аватара
    13.09.2023
    708
    0 минут на чтение
    Новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader. Игра выйдет в конце года

    Owlcat Games, известная по серии Pathfinder, опубликовала новый трейлер ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

    Вместе с этим студия назвала дату релиза — 7 декабря. Примечательно, что того же числа 2022 года вышла альфа-версия.

    Напомним, это будет первая CRPG по мотивам Warhammer 40,000. По сюжету игроки возьмут на себя роль Вольного Торговца, наследника древней династии дерзких каперов, правящих собственной империей и исследующих границы Империума.

    Игра будет доступна не только на ПК, но и PS5, XSX/S и MacBook.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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