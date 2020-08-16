Объявлена программа «Фантастической ассамблеи»-2020

Организаторы «Фантастической ассамблеи» анонсировали полную программу мероприятия, которое состоится 22–23 августа. В этом году центральной темой конференции станут антикризисные планы издателей, книготорговцев, организаторов фестивалей и жанровых премий. Помимо личного присутствия гостей планируется прямое онлайн-подключение участников из других городов и стран. Кроме того, на фестивале впервые вручат премию за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка». Полная программа «Фантастической ассамблеи» в этом году:

22 августа

23 августа