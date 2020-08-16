Объявлена программа «Фантастической ассамблеи»-2020

Организаторы «Фантастической ассамблеи» анонсировали полную программу мероприятия, которое состоится 22–23 августа. В этом году центральной темой конференции станут антикризисные планы издателей, книготорговцев, организаторов фестивалей и жанровых премий. Помимо личного присутствия гостей планируется прямое онлайн-подключение участников из других городов и стран. Кроме того, на фестивале впервые вручат премию за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка». Полная программа «Фантастической ассамблеи» в этом году:
22 августа
- 11:00–12:30 — Круглый стол «Как изменилась стратегия коммерческих литературных интернет-площадок в связи с карантином»
- 12:45–14:15 — Круглый стол «Стратегии выхода из кризиса. Книжная торговля»
- 15:30–17:00 — Доклад Константин Фрумкина «Чем привлекала коммунистическая утопия от Томаса Мора до Ефремова и Стругацких?»
- 17:15–18:45 — Круглый стол «Стратегии выхода из кризиса: ивент-индустрия — конвенты, фестивали, литературные премии»
- 19:00–20:30 — Круглый стол «Как писать про апокалипсис после апокалипсиса?»
23 августа
- 10:30–12:00 — Круглый стол «Коза кричала нечеловеческим голосом. О допустимом и недопустимом в переводах»
- 12:15–13:45 — Круглый стол «Стратегии выхода из кризиса. Комикс-индустрия»
- 15:00–16:30 — Public Talk «Чередование кризисов и взлетов в англо-американской фантастике: как это было»
- 16:45–18:15 — Круглый стол «Стратегии выхода из кризиса: книгоиздание»
- 18:30–20:00 — Закрытие. Вручение премии «Вавилонская рыбка»
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