Первые отзывы на «Очень странные дела», 5 сезон: хвалят, но как-то неуверенно

На Netflix вышла первая половина финального сезона «Очень странных дел», и многие уже успели её посмотреть. Отзывы в прессе, если считать формально, сплошь положительные (аж 95% одобрения, если верить Rotten Tomatoes!) — пока не начинаешь в них вчитываться.
Даже в рецензиях, отмеченных как положительные, на самом деле хватает критики в адрес сериала. Только не разгромной, а скорее немного усталой. Многие отмечают, что сериал старается оставаться прежним и вызывать прежние эмоции, хотя его герои давно уже выросли и им пора бы измениться.
Эта горстка начальных эпизодов не просто задаёт основу для кульминационной схватки — она напоминает нам, чем нас изначально зацепили «Странные дела».
Заки Хасан, San Francisco Chronicle
Сериал ощущается как те самые «Дела», которые мы узнали и полюбили почти десять лет назад. Но этот прощальный поклон явно неидеален: сезон шатает от захватывающего до раздражающего, от эмоционального удовлетворения до логического недоумения.
Келли Лойер, USA Today
Проблема не только в том, что Хокинс как будто отрезан от мира. Дело в самих «Странных делах»: сериал заперся в душном непроницаемом пузыре застойных персонажей и путаной логики.
Сэм Адамс, Slate
«Странным делам» уже точно пора вырубить свои магнитолы, повесить рогатки на гвоздь и признать, что они выросли из всех этих шалостей. Но ими ещё стоит насладиться в последний раз.
Джек Сил, Guardian
Что вы имеете против моей магнитолы!
Не смотрите на тень трёхдневной щетины на лице Лукаса (Калеб Маклафлин), заткните уши от явно взрослого голоса и измождённого поведения Дастина (Гатен Матараццо), и это всё ещё лихая поездочка.
Карл Квинн, Sydney Morning Herald
Всякий, кто ещё сохранил тёплые чувства к этим детям, ощутит, насколько всё это близко к уже вышедшим сезонам. Но при этом ставки поднимаются с приближением к решающей «раз и навсегда» битве добра со злом.
Ник Шегер, The Daily Beast
Когда «Странные дела» достигают уровня, который можно назвать эпичным, то не из-за компьютерных баталий, а потому что на дело выходят неожиданные герои. Это в первой половине 5 сезона происходит не раз, что выглядит многообещающе.
Лиз Шеннон Миллер, Consequence
«Очень странные дела» остаются приятным зрелищем высшего класса, и пока, несмотря на несколько медленное начало, все знаки сулят, что оно закончится лучше «Игры престолов» и попрощается с публикой, оправдав её ожидания.