Первые отзывы на «Очень странные дела», 5 сезон: хвалят, но как-то неуверенно

На Netflix вышла первая половина финального сезона «Очень странных дел», и многие уже успели её посмотреть. Отзывы в прессе, если считать формально, сплошь положительные (аж 95% одобрения, если верить Rotten Tomatoes!) — пока не начинаешь в них вчитываться. Даже в рецензиях, отмеченных как положительные, на самом деле хватает критики в адрес сериала. Только не разгромной, а скорее немного усталой. Многие отмечают, что сериал старается оставаться прежним и вызывать прежние эмоции, хотя его герои давно уже выросли и им пора бы измениться.