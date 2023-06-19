Главный поставщик голливудских фильмов перестал сотрудничать с российскими кинотеатрами

Компания WesternRus, предоставлявшая российским кинотеатрам ключи для показа голливудских фильмов, решила приостановить деятельность.

Из-за этого, например, 15 июня не вышли «Трансформеры: Восхождение Зверороботов». Также кинотеатры отложили выход «Флэша».

Ключи на недельный показ поставляли через Telegram, а их стоимость в среднем составляла 100 тысяч рублей (после премьеры цена снижалась).

Одной из главных причин приостановки сотрудничества называют несанкционированное распространение релизов, которым промышляли кинотеатры и сторонние компании.

Также кинопремьеры для WesternRus плохо окупаются, а стоимость ключей, по мнению компании, в текущих условиях слишком низкая.

Не менее важно, что в последнее время появились конкуренты вроде студии дубляжа Red Head Sound с командой «профессиональных актеров, режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков».