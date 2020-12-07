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    Новости

    Один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов ушел из жизни

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    192
    0 минут на чтение
    Один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов ушел из жизни 1

    Писатель-фантаст и один из сценаристов «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» Сергей Иванов 25 ноября скончался в киевской больнице от COVID-19.

    Информация об этом появилась в сети только недавно.

    Сергей написал сценарий к S.T.A.L.K.E.R. Oblivion Lost, которую позже переименовали в Shadow of Chernobyl. Как следствие, его работа претерпела изменения, однако в конечный вариант игры все равно попали многие его задумки.

    В фантастике Иванов часто использовал псевдоним Гарм Видар. Среди его самых известных произведений рассказ «Типичная внешность», сборник «Как сказал бы мой папа» и роман «Критическая точка».

    Один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов ушел из жизни

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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