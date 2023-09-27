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    «Он не человек, а демон» — трейлер аниме Blue Eye Samurai от Netflix

    27 сентября 2023
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    27.09.2023
    386
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    «Он не человек,

    Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала Blue Eye Samurai (в переводе «Синеглазый самурай»).

    Над проектом работает сценарист «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин.

    По сюжету в 1633 году в Японии мастера меча по имени Мизу заклеймили как гайдзина из-за его пронзительных голубых глаз, из-за чего он встает на путь мести.

    Премьера состоится 3 ноября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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