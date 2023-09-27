«Он не человек, а демон» — трейлер аниме Blue Eye Samurai от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала Blue Eye Samurai (в переводе «Синеглазый самурай»).

Над проектом работает сценарист «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин.

По сюжету в 1633 году в Японии мастера меча по имени Мизу заклеймили как гайдзина из-за его пронзительных голубых глаз, из-за чего он встает на путь мести.

Премьера состоится 3 ноября.