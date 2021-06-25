«Он само воплощение зла» — вышел трейлер слэшера «Хэллоуин убивает»

В интернете появился трейлер слэшера «Хэллоуин убивает» Дэвида Гордона Грина — 12 по счету фильма во франшизе.

По сюжету Лори Строуд вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон смогли загнать маньяка Майкла Майерса в ловушку, но все идет не совсем по плану.

Главные роли в фильме исполнили Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл и другие.

Премьера картины состоится 15 октября. Также в планах уже есть продолжение под названием «Хэллоуин заканчивается».

Трейлер

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