«Он само воплощение зла» — вышел трейлер слэшера «Хэллоуин убивает»

В интернете появился трейлер слэшера «Хэллоуин убивает» Дэвида Гордона Грина — 12 по счету фильма во франшизе.
По сюжету Лори Строуд вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон смогли загнать маньяка Майкла Майерса в ловушку, но все идет не совсем по плану.
Главные роли в фильме исполнили Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл и другие.
Премьера картины состоится 15 октября. Также в планах уже есть продолжение под названием «Хэллоуин заканчивается».
Трейлер
Постер
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Редактор
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