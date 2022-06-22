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    «Они издеваются над нами»: тизер российской фантастики «Наследие»

    22 июня 2022
    22.06.2022
    1043
    1 минута на чтение

    Premier представил тизер фантастического сериала о странном и пугающем эксперименте над молодыми людьми.

    Действие шоу разворачивается в будущем, когда человечество оказалось на грани вымирания из-за генетического разнообразия. Команда бионженеров запускает программу «Наследие», которая призвана восполнить популяцию. Группа ученых проводит в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Однако пробудившиеся и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей и последняя надежда человечества.

    Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Егор Бероев, Михаил Евланов, Артем Ткаченко и другие. Режиссёр — Алексей Голубев (клипмейкер, снимал новеллы в альманахах «Баку, я люблю тебя!» и «Москва, я люблю тебя!»).

    Точной даты выхода пока нет, премьера запланирована на лето.

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