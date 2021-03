Осенью выйдет новая игра про Астерикса и Обеликса

Mr Nutz Studio анонсировала битэмап по «Астериксу и Обеликсу» с подзаголовком «Отшлепай их всех!» (в оригинале — Slap them all!).

На этот раз знаменитым галлам предстоит сразиться с римскими легионерами, разбойниками, пиратами, ужасными норманнами и… кабанами.

С точки зрения визуала разработчики постарались сделать игру как можно ближе к комиксам, поэтому все декорации, персонажи и анимации нарисованы вручную.

Asterix & Obelix: Slap Them All! выйдет осенью 2021 года на PS4, Xbox One, Switch и ПК — обратная совместимость с PS5 и XSX/S тоже будет.

Тизер-трейлер

Скриншоты