Осенью выйдет новая игра про Астерикса и Обеликса

Mr Nutz Studio анонсировала битэмап по «Астериксу и Обеликсу» с подзаголовком «Отшлепай их всех!» (в оригинале — Slap them all!).
На этот раз знаменитым галлам предстоит сразиться с римскими легионерами, разбойниками, пиратами, ужасными норманнами и… кабанами.
С точки зрения визуала разработчики постарались сделать игру как можно ближе к комиксам, поэтому все декорации, персонажи и анимации нарисованы вручную.
Asterix & Obelix: Slap Them All! выйдет осенью 2021 года на PS4, Xbox One, Switch и ПК — обратная совместимость с PS5 и XSX/S тоже будет.
Тизер-трейлер
Скриншоты
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