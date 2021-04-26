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    Новости

    «Оскар-2021»: «Душа» опередила «Легенду о волках»

    26 апреля 2021
    Кот-император
    26.04.2021
    344
    1 минута на чтение
    Почему «Душа» — лучший мультфильм Pixar за последние годы

    В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».

    Фантастических картин среди лауреатов в этот раз почти не оказалось: разве что в анимационной номинации победила «Душа», обойдя главного конкурента — «Легенду о волках». Трент Резнор и Аттикус Рос взяли статуэтку за лучшую музыку к «Душе». А «Довод» победил в визуальных эффектах.

    Награду за лучший фильм и лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао — за фильм «Земля кочевников». Эту картину она отсняла уже после супергеройского блокбастера «Вечные», который несколько раз переносили из-за пандемии. Зато теперь Marvel может делать приписку «от лауреата премии „Оскар“!».

    Основные победители

    • Лучший фильм года: «Земля кочевников»
    • Лучшая режиссура: Хлои Чжао — «Земля кочевников»
    • Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс — «Отец»
    • Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд — «Земля кочевников»
    • Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Кулая — «Ииуда и чёрный мессия»
    • Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё Чжон — «Минари»
    • Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
    • Лучший адаптированный сценарий: Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон — «Отец»
    • Лучший анимационный полнометражный фильм: «Душа»
    • Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»
    • Лучшая музыка: Трент Резнор и Аттикус Росс — «Душа»
    • Лучшая песня: FIGHT FOR YOU — «Иуда и чёрный мессия»
    • Лучший фильм на иностранном языке: «Ещё по одной» (Дания)
    • Лучшая работа художника-постановщика: «Манк»
    • Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт — «Манк»
    • Лучший звук: «Звук металла»
    • Лучший монтаж: «Звук металла»
    • Лучшие визуальные эффекты: «Довод»
    • Лучший дизайн костюмов: «Ма Рейни: Мать блюза»
    • Лучший грим и прически: «Ма Рейни: Мать блюза»
    • Лучший короткометражный фильм: «Два далёких незнакомца»
    • Лучший документальный короткометражный фильм: «Колетт»
    • Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог»
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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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