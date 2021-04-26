«Оскар-2021»: «Душа» опередила «Легенду о волках»

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».

Фантастических картин среди лауреатов в этот раз почти не оказалось: разве что в анимационной номинации победила «Душа», обойдя главного конкурента — «Легенду о волках». Трент Резнор и Аттикус Рос взяли статуэтку за лучшую музыку к «Душе». А «Довод» победил в визуальных эффектах.

Награду за лучший фильм и лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао — за фильм «Земля кочевников». Эту картину она отсняла уже после супергеройского блокбастера «Вечные», который несколько раз переносили из-за пандемии. Зато теперь Marvel может делать приписку «от лауреата премии „Оскар“!».

Основные победители