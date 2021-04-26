«Оскар-2021»: «Душа» опередила «Легенду о волках»

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».
Фантастических картин среди лауреатов в этот раз почти не оказалось: разве что в анимационной номинации победила «Душа», обойдя главного конкурента — «Легенду о волках». Трент Резнор и Аттикус Рос взяли статуэтку за лучшую музыку к «Душе». А «Довод» победил в визуальных эффектах.
Награду за лучший фильм и лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао — за фильм «Земля кочевников». Эту картину она отсняла уже после супергеройского блокбастера «Вечные», который несколько раз переносили из-за пандемии. Зато теперь Marvel может делать приписку «от лауреата премии „Оскар“!».
Основные победители
- Лучший фильм года: «Земля кочевников»
- Лучшая режиссура: Хлои Чжао — «Земля кочевников»
- Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс — «Отец»
- Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд — «Земля кочевников»
- Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Кулая — «Ииуда и чёрный мессия»
- Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё Чжон — «Минари»
- Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
- Лучший адаптированный сценарий: Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон — «Отец»
- Лучший анимационный полнометражный фильм: «Душа»
- Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»
- Лучшая музыка: Трент Резнор и Аттикус Росс — «Душа»
- Лучшая песня: FIGHT FOR YOU — «Иуда и чёрный мессия»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Ещё по одной» (Дания)
- Лучшая работа художника-постановщика: «Манк»
- Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт — «Манк»
- Лучший звук: «Звук металла»
- Лучший монтаж: «Звук металла»
- Лучшие визуальные эффекты: «Довод»
- Лучший дизайн костюмов: «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучший грим и прически: «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучший короткометражный фильм: «Два далёких незнакомца»
- Лучший документальный короткометражный фильм: «Колетт»
- Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог»
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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