Сериал «Основание» продлили на 4 сезон с новыми шоураннерами

Третий сезон космического сериала «Основание» на Apple TV завершается сегодня. А уже вчера его продлили на четвёртый сезон. Судя по ходу событий, третий сезон завершится на многоточии, и история борьбы Гаал Дорни и Второго основания со злодеем Мулом потребует продолжения.

Сериал «Основание» снят по очень отдалённым мотивам книжного цикла Айзека Азимова. И там, и там в далёком будущем учёный Хари Сэлдон создаёт Основание — организацию, сохраняющую науку во времена упадка галактической Империи. Не считая этой завязки и отдельных персонажей, сериал имеет мало общего с Азимовым и представляет собой отдельную историю.

