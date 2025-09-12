КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Сериал «Основание» продлили на 4 сезон с новыми шоураннерами

Кот-император
12 сентября 09:00
259
1 минута на чтение
Третий сезон космического сериала «Основание» на Apple TV завершается сегодня. А уже вчера его продлили на четвёртый сезон. Судя по ходу событий, третий сезон завершится на многоточии, и история борьбы Гаал Дорни и Второго основания со злодеем Мулом потребует продолжения.
Снимать это продолжение будут уже другие люди. Как мы уже писали, Дэвид Гойер, создавший сериал в 2021 году, уходит с поста главного шоураннера и остаётся только исполнительным продюсером. Руководить созданием четвёртого сезона будут Иэн Голдберг и Дэвид Коб (оба работали над сериалом «Криптон», а Голдберг ещё и сценарист «Однажды в сказке»).
Сериал «Основание» снят по очень отдалённым мотивам книжного цикла Айзека Азимова. И там, и там в далёком будущем учёный Хари Сэлдон создаёт Основание — организацию, сохраняющую науку во времена упадка галактической Империи. Не считая этой завязки и отдельных персонажей, сериал имеет мало общего с Азимовым и представляет собой отдельную историю.

О сериале

«Основание» от Apple. Как великая сага Азимова не дождалась великой экранизации

Роман Файницкий

07.12.2021

42094

У Дэвида Гойера было всё.

О книгах

«Основание»: мир, который построил Азимов

Николай Караев

28.09.2021

104895

Что такое Основание, чем вдохновлялся Азимов — и какой в итоге стала придуманная им вселенная.

