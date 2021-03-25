Отца Барри Аллена во «Флэше» сыграет Рон Ливингстон

Звезда «Братьев по оружию» и «Офисного пространства» Рон Ливингстон сыграет Генри Аллена в сольном фильме про Флэша.
Он заменит Билли Крудапа, который появлялся в «Лиге справедливости». Актер был вынужден оставить роль отца Барри из-за конфликтов в расписании — сейчас он снимается драме «Утреннее шоу» для Apple TV+.
Также стало известно, что молодого Барри в фильме сыграет Ян Ло. А еще к актерскому составу присоединились Сирша-Моника Джексон («Девчонки из Дерри») и ютубер Руди Манкузо.
Вместе с этим подтвердилась информация о том, что Марибель Верду из «Лабиринта Фавна» исполнит роль матери Флэша.
Картина выйдет 4 ноября 2022 года.
Рон Ливингстон
Марибель Верду
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