Открылся предзаказ «Агон» — НРИ в жанре эпического античного фэнтези

«Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры в жанре эпического античного фэнтези «Агон». И хотя она вдохновлена древнегреческими мифами, нужды соответствовать мифологическим и историческим реалиям нет.

В «Агон» игроки возьмут на себя роли могучих героев, которым предстоит сражаться с чудовищами, восстанавливать справедливость, помогать мудрыми советами, проявлять доблесть и соревноваться с богами.

Возвращаясь домой после военного похода, отряд сбивается с пути и оказывается на странных островах, кишащих мифическими существами и опасными злодеями. Люди в этих землях полны отчаяния — царящий вокруг раздор лишил их надежды, им остаётся уповать лишь на милость своенравных богов… Героям выпала невероятная возможность обрести подлинное величие -нужно вернуть мир в эти земли, выдержать ниспосланные богами испытания, пережить встречи с опасными чудовищами и, в случае успеха, вернуться домой и обессмертить свои имена.

Внутри

Правила, позволяющие создать великих героев и прославить их имена, написав легенды, что останутся в веках.

Острова, где команда столкнётся с богами, чудовищами и людьми.

Состязания искусства и риторики, крови и доблести, ремесла и разума, решимости и силы духа, позволяющие явить страсть и доблесть.

Руководство для гласа раздора, создающего череду трудностей, через которые пройдут герои.

PDF уже доступна для покупки, а печатную книгу планируют отправить в декабре. Можно заказать обычное или коллекционное издание.