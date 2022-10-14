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    Открылся предзаказ «Агон» — НРИ в жанре эпического античного фэнтези

    14 октября 2022
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    14.10.2022
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    0 минут на чтение
    Открылся предзаказ НРИ «Агон» — в жанре эпического античного фэнтези

    «Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры в жанре эпического античного фэнтези «Агон». И хотя она вдохновлена древнегреческими мифами, нужды соответствовать мифологическим и историческим реалиям нет.

    В «Агон» игроки возьмут на себя роли могучих героев, которым предстоит сражаться с чудовищами, восстанавливать справедливость, помогать мудрыми советами, проявлять доблесть и соревноваться с богами.

    Возвращаясь домой после военного похода, отряд сбивается с пути и оказывается на странных островах, кишащих мифическими существами и опасными злодеями. Люди в этих землях полны отчаяния — царящий вокруг раздор лишил их надежды, им остаётся уповать лишь на милость своенравных богов…

    Героям выпала невероятная возможность обрести подлинное величие -нужно вернуть мир в эти земли, выдержать ниспосланные богами испытания, пережить встречи с опасными чудовищами и, в случае успеха, вернуться домой и обессмертить свои имена.

    Внутри

    • Правила, позволяющие создать великих героев и прославить их имена, написав легенды, что останутся в веках.
    • Острова, где команда столкнётся с богами, чудовищами и людьми.
    • Состязания искусства и риторики, крови и доблести, ремесла и разума, решимости и силы духа, позволяющие явить страсть и доблесть.
    • Руководство для гласа раздора, создающего череду трудностей, через которые пройдут герои.

    PDF уже доступна для покупки, а печатную книгу планируют отправить в декабре. Можно заказать обычное или коллекционное издание.

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     Александр Семыкин |  23.12.2020

    Игра отлично подходит для сериалов формата «загадка недели».

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