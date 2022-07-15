Открылся предзаказ двухтомника по вселенной Dark Souls

Книжное издательство Tune & Fairweather представляет монументальную работу энтузиаста, блогера и исследователя вселенной Dark Souls по прозвищу Lokey. Это двухтомное описание мира и истории игры Abyssal Archive.

Abyssal Archive — это кульминация многолетних исследований Lokey, ветерана серии Souls. Он объединил знание японского языка и глубокое знакомство с творчеством Миядзаки, чтобы извлечь и передать уникальные идеи из исходного материала. Все эти знания он собрал в два объёмных тома в твёрдом переплёте — для тех поклонников, которых интересует бурная история Лордрана и запутанные взаимоотношения персонажей.

Набор также включает карту, нарисованную художником Юдсоном Коуэном (Judson Cowan).

Книги уже доступны для предзаказа, но даже тем, кто может оплатить, обойдутся недёшево: 180 долларов за обычное издание. А лимитированные издания и того дороже — 250 и 495 долларов. Последнее включает тиснение имени владельца на задней обложке.

Доставить обещают в начале 2023-го.