Открылся предзаказ новых кулинарных книг по «Гарри Поттеру»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ новых кулинарных книг — и снова по вселенной «Гарри Поттера». На этот раз совместно с издательством «Бомбора» площадка представляет сразу две книги, одна из которых — полноценный адвент-календарь, с которым здорово встречать Рождество и Новый год!

«Кулинарная школа для поттероманов. Волшебная кулинария» — это 60 рецептов, включая завтраки, обеды и лакомства. А ещё в книге собраны советы для новичков и идеи для тематических праздников.

Профессор кулинарной магии — Таня Дузи, которая уже 20 лет разрабатывает новые рецепты-заклинания и чувствует себя как дома, когда на кухне кипит работа

«Кулинарный адвент-календарь» — это 24 сюрприза-рецепта на каждый день перед Рождеством. А также — тематические загадки.

Отведайте тыквенные пирожки и шоколадных лягушек с тележки сладостей в Хогвартс-экспрессе. По пути загляните в Хогсмид за помадкой со вкусом того самого сливочного пива. А вечером очутитесь на праздничном ужине в Большом зале Хогвартса, где пустые блюда на столах по волшебству будут наполняться пирогами с патокой и съедобными котелками.

Отправить книги обещают ориентировочно в ноябре. Вдобавок, в рамках предзаказа можно добавить другие книги издательства, включая даже тематический календарь на 2023 год.