Открылся предзаказ спецвыпуска №10: Лучшие фантастические видеоигры

А вот и свежий спецвыпуск «Мира фантастики». В 10-м номере вас ждут лучшие фантастические видеоигры — в период с 2009 по 2021 года. Этот номер тематически продолжает выпуск «Старые добрые видеоигры», в котором мы много рассказывали про видеоигры нашего детства. Теперь им на смену пришли игры новые — всё такие же задорные и увлекательные, на любой вкус!

Из нового спецвыпуска «Лучшие фантастические видеоигры» вы узнаете о всех экспериментах, успехах и прорывах геймдева за прошедшее десятилетие. Вспомнили для вас самые топовые проекты: какие-то из них вы знаете и любите, а какие-то, возможно, даже прошли стороной. После прочтения у вас точно не возникнет проблемы с выбором игры для прохождения долгими зимними вечерами.

Итак, из чего выбираем?

Каждому по скиллу: от симов и «ферм» до «потных» соулслайков

Многогранный вопрос: открытый мир или 2D?

Скоротать пару вечеров или всю жизнь? От коротких симуляторов до эпичнейших ролёвок

А что по географии? Проекты американской, японской и европейской школ

Жанры без ограничений: экшены, головоломки, квесты, RPG, шутеры, платформеры, стратегии

Предзаказ уже доступен на Hobby Games. В продаже с 25 ноября.

(О содержании мы ещё дополнительно расскажем. Следите за новостями!)