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    Открылся предзаказ спецвыпуска №10: Лучшие фантастические видеоигры

    18 ноября 2022
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    18.11.2022
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    1 минута на чтение

    А вот и свежий спецвыпуск «Мира фантастики». В 10-м номере вас ждут лучшие фантастические видеоигры — в период с 2009 по 2021 года. Этот номер тематически продолжает выпуск «Старые добрые видеоигры», в котором мы много рассказывали про видеоигры нашего детства. Теперь им на смену пришли игры новые — всё такие же задорные и увлекательные, на любой вкус!

    Журнал «Мир фантастики». Спецвыпуск № 10. Лучшие фантастические видеоигры 2009 2022

    Из нового спецвыпуска «Лучшие фантастические видеоигры» вы узнаете о всех экспериментах, успехах и прорывах геймдева за прошедшее десятилетие. Вспомнили для вас самые топовые проекты: какие-то из них вы знаете и любите, а какие-то, возможно, даже прошли стороной. После прочтения у вас точно не возникнет проблемы с выбором игры для прохождения долгими зимними вечерами.

    Итак, из чего выбираем?

    • Каждому по скиллу: от симов и «ферм» до «потных» соулслайков
    • Многогранный вопрос: открытый мир или 2D?
    • Скоротать пару вечеров или всю жизнь? От коротких симуляторов до эпичнейших ролёвок
    • А что по географии? Проекты американской, японской и европейской школ
    • Жанры без ограничений: экшены, головоломки, квесты, RPG, шутеры, платформеры, стратегии

    Предзаказ уже доступен на Hobby Games. В продаже с 25 ноября.

    (О содержании мы ещё дополнительно расскажем. Следите за новостями!)

    Открылся предзаказ спецвыпуска №10: Лучшие фантастические видеоигры 2 Открылся предзаказ спецвыпуска №10: Лучшие фантастические видеоигры 1 Открылся предзаказ спецвыпуска №10: Лучшие фантастические видеоигры

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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