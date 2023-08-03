Отмененный «Бэтмен» Бена Аффлека должен был раскрыть неисследованные в комиксах темы

Художник раскадровки в DC Джей Олива поделился некоторыми подробностями отмененного фильма про Бэтмена от Бена Аффлека.

Судя по черновикам, которые ему показали Джефф Джонс и Аффлек, картина могла стать одной из лучших историй о Темного рыцаре.

По словам Оливы, Аффлек не хотел адаптировать уже существующие истории про Бэтмена, как это делали в предыдущих фильмах.

История Бена должна была охватывать то, что никогда толком не освещалось в комиксах, но основываться при этом на мифологии Бэтмена за последние 80 — и показывать ее с другой точки зрения.

Напомним, Бен Аффлек планировал сам написать и поставить фильм про Бэтмена, но в конечном итоге покинул проект по личным причинам.