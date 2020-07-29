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    Новости

    Парящий Клаус и танцующая Ваня на кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»

    29 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    29.07.2020
    1349
    0 минут на чтение
    Черновик 734

    Netflix опубликовал пачку новых кадров второго сезона «Академии Амбрелла», на которых засветились главные герои. Причем Клаус, судя по всему, научится летать — или это просто трюк.

    Сюжет развернется в Далласе 1960-х годов, куда герои сериала попали после событий первого сезона. Правда, каждый из них оказывается в прошлом в разные промежутки времени. Но это не единственная проблема, так как мир снова на пороге конца света.

    Продолжение «Академии Амбрелла» выйдет в эту пятницу — 31 июля. Критики уже с ним ознакомились и остались крайне довольны. По их словам, второй сезон почти во всем превосходит первый.

    Черновик 736

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    Первые кадры второго сезона «Академии Амбрелла»

     Дмитрий Кинский |  16.06.2020 |  15 643

    Премьера состоится 31 июля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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