Парящий Клаус и танцующая Ваня на кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»

Netflix опубликовал пачку новых кадров второго сезона «Академии Амбрелла», на которых засветились главные герои. Причем Клаус, судя по всему, научится летать — или это просто трюк.

Сюжет развернется в Далласе 1960-х годов, куда герои сериала попали после событий первого сезона. Правда, каждый из них оказывается в прошлом в разные промежутки времени. Но это не единственная проблема, так как мир снова на пороге конца света.

Продолжение «Академии Амбрелла» выйдет в эту пятницу — 31 июля. Критики уже с ним ознакомились и остались крайне довольны. По их словам, второй сезон почти во всем превосходит первый.