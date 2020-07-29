Парящий Клаус и танцующая Ваня на кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»

Netflix опубликовал пачку новых кадров второго сезона «Академии Амбрелла», на которых засветились главные герои. Причем Клаус, судя по всему, научится летать — или это просто трюк.
Сюжет развернется в Далласе 1960-х годов, куда герои сериала попали после событий первого сезона. Правда, каждый из них оказывается в прошлом в разные промежутки времени. Но это не единственная проблема, так как мир снова на пороге конца света.
Продолжение «Академии Амбрелла» выйдет в эту пятницу — 31 июля. Критики уже с ним ознакомились и остались крайне довольны. По их словам, второй сезон почти во всем превосходит первый.
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Первые кадры второго сезона «Академии Амбрелла»
Дмитрий Кинский | 16.06.2020 | 15 643
Премьера состоится 31 июля.
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