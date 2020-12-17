«Пассажиры»: трейлер сериала про таксиста, возит призраков

Стриминг START опубликовал трейлер российского сериала «Пассажиры», который рассказывает историю водителя, что возит задержавшихся в мире призраков.
В основе сериала — восемь самостоятельных новелл, каждая посвящена своему пассажиру. Им нужно подвести важный итог в жизни, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжёлым грузом, не отпуская из этого мира. И пока этого не случится, перевозчик душ так и будет рассекать по московским улицам, застревая в пробках.
Роль таксиста исполнил Кирилл Кяро («Молодые и сильные выживут», «Лучше, чем люди», «Эпидемия»). Роли пассажиров — Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие. Режиссер — Карен Оганесян («Игра на выживание»), а сценарист и шоураннер — Руслан Сорокин («Мажор», «Лучше, чем люди»).
Выходит с 24 декабря.
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