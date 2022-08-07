Peacock выпустит сериал про сатанинскую панику 1980-х

Стриминг-сервис Peacock заказал сериал «Истерия!», который расскажет о сатанинской панике, захватившей Америку в 1980-х. Шоу поставят Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, режиссёры грядущего фильма «Подземелья и драконы: Воровская честь», а сценарий напишет Мэттью Скотт Кейн.

Сюжет вращается вокруг хэви-метал-группы, которую создают непопулярные подростки. После пропажи всеми любимого в городе квотербека и растущего страха перед сатанизмом коллектив решает использовать в своих интересах моральную панику, объявив себя «сатанинской метал-группой». Но стремление прославиться оборачивается против них, когда в городе начинают происходить новые пропажи людей и пугающие убийства…

Сериал вдохновлён реальным социальным феноменом — моральной паникой, которая захлестнула США в 1980-х, когда многие американцы под впечатлением от телепередач про сатанинские культы начали верить в существование масштабного сатанинского заговора с совершением ритуальных убийств. В результате в преступлениях

стали обвинять людей, которые казались хоть немного необычными и подозрительными, будь то игроки в настольную ролевую игру Dungeons & Dragons или фанаты рок-музыки.