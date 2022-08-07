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    Новости

    Peacock выпустит сериал про сатанинскую панику 1980-х

    7 августа 2022
    07.08.2022
    550
    0 минут на чтение
    Peacock выпустит сериал «Истерия!» (Hysteria!) про сатанинскую панику 1980-х.

    Стриминг-сервис Peacock заказал сериал «Истерия!», который расскажет о сатанинской панике, захватившей Америку в 1980-х. Шоу поставят Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, режиссёры грядущего фильма «Подземелья и драконы: Воровская честь», а сценарий напишет Мэттью Скотт Кейн.

    Сюжет вращается вокруг хэви-метал-группы, которую создают непопулярные подростки. После пропажи всеми любимого в городе квотербека и растущего страха перед сатанизмом коллектив решает использовать в своих интересах моральную панику, объявив себя «сатанинской метал-группой». Но стремление прославиться оборачивается против них, когда в городе начинают происходить новые пропажи людей и пугающие убийства…

    Сериал вдохновлён реальным социальным феноменом — моральной паникой, которая захлестнула США в 1980-х, когда многие американцы под впечатлением от телепередач про сатанинские культы начали верить в существование масштабного сатанинского заговора с совершением ритуальных убийств. В результате в преступлениях
    стали обвинять людей, которые казались хоть немного необычными и подозрительными, будь то игроки в настольную ролевую игру Dungeons & Dragons или фанаты рок-музыки.

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