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    Новости

    Перед IMAX-сеансами «Форсажа 9» будут показывать пролог «Мира юрского периода 3»

    10 июня 2021
    10.06.2021
    555
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    Перед IMAX-сеансами «Форсажа 9» будут показывать пролог «Мира юрского периода 3»

    Universal Pictures собирается показывать перед IMAX-сеансами «Форсажа 9» в 40 странах мира пятиминутный пролог «Мира юрского периода: Господство».

    Его действие развернется 65 миллионов лет назад, когда по Земле бродили динозавры. В короткометражке расскажут, как комар сохранил ДНК динозавров, на основе которого в будущем люди воссоздали этих монстров.

    В прологе покажут семь новых для франшизы динозавров. И, судя по тизеру, среди них будут в том числе пернатые виды!

    «Мира юрского периода: Господство» выйдет 10 июня 2022 года.

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     Дмитрий Кинский |  21.01.2021

    В фильме появятся звезды оригинальной трилогии.

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