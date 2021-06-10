Перед IMAX-сеансами «Форсажа 9» будут показывать пролог «Мира юрского периода 3»

Universal Pictures собирается показывать перед IMAX-сеансами «Форсажа 9» в 40 странах мира пятиминутный пролог «Мира юрского периода: Господство».

Его действие развернется 65 миллионов лет назад, когда по Земле бродили динозавры. В короткометражке расскажут, как комар сохранил ДНК динозавров, на основе которого в будущем люди воссоздали этих монстров.

В прологе покажут семь новых для франшизы динозавров. И, судя по тизеру, среди них будут в том числе пернатые виды!

«Мира юрского периода: Господство» выйдет 10 июня 2022 года.