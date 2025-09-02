КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Кто станет новым Миядзаки?
«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию
Первые кадры фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Андрей Квасков
2 сентября 17:36
180
1 минута на чтение
Издание Rolling Stone поделилось первыми кадрами фильма «28 лет спустя: Храм из костей», который станет продолжением «28 лет спустя».

К своим ролям вернутся Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Среди прочих, зрители увидят Элфи Уильямса, Эмму Лейрду, Роберта Родса и других.

Режиссером картины выступила Ниа ДаКоста, снявшая «Капитана Марвел 2» и последнего «Кэндимена». Сценарий написал соавтор франшизы Алекс Гарленд. Других деталей пока нет.
Зарубежный прокат «28 лет спустя: Храм из костей» стартует 16 января 2026 года — спустя полгода после предыдущей части. Наш обзор ленты по ссылке.

