Первые кадры фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Издание Rolling Stone поделилось первыми кадрами фильма «28 лет спустя: Храм из костей», который станет продолжением «28 лет спустя».
К своим ролям вернутся Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Среди прочих, зрители увидят Элфи Уильямса, Эмму Лейрду, Роберта Родса и других.
Режиссером картины выступила Ниа ДаКоста, снявшая «Капитана Марвел 2» и последнего «Кэндимена». Сценарий написал соавтор франшизы Алекс Гарленд. Других деталей пока нет.
Зарубежный прокат «28 лет спустя: Храм из костей» стартует 16 января 2026 года — спустя полгода после предыдущей части. Наш обзор ленты по ссылке
.