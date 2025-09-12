КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания
Фильмы на Хэллоуин: топ-10
Первые официальные изображения Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший (и намёк на Людей Икс)

Кот-император
12 сентября 09:10
219
1 минута на чтение
На выставке Walt Disney в Шанхае студия Marvel впервые представила официальные изображения Доктора Дума, злодея, которого в будущих пятых «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший.

Это ещё не кадры из фильма, а только промо-фото, которое используется в оформлении вывески, и голографический видеоролик. По ним можно судить разве что о костюме персонажа — что ж, он такой же, как в комиксах. Помимо Дума, в ролике мелькнул логотип Людей Икс — возможно, это намёк на их появление в «Мстителях: Судный день».

голограмма: Marvel, видео: ScreenTime, музыка Алана Сильвестри к «Мстителям»

фото: CinXperience

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

