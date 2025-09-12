Первые официальные изображения Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший (и намёк на Людей Икс)





Это ещё не кадры из фильма, а только промо-фото, которое используется в оформлении вывески, и голографический видеоролик. По ним можно судить разве что о костюме персонажа — что ж, он такой же, как в комиксах. Помимо Дума, в ролике мелькнул логотип Людей Икс — возможно, это намёк на их появление в «Мстителях: Судный день».

На выставке Walt Disney в Шанхае студия Marvel впервые представила официальные изображения Доктора Дума, злодея, которого в будущих пятых «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший.