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    Первые отзывы о «Синем жуке». Фильм встретили гораздо теплее последних кинокомиксов DC

    17 августа 2023
    Фото аватара
    17.08.2023
    1399
    1 минута на чтение
    Первые отзывы о «Синем жуке». Фильм встретили гораздо теплее последних кинокомиксов DC

    16 августа в сети появились первые обзоры «Синего жука». И внезапно супергеройский блокбастер приняли заметно теплее последних фильмов DC.

    Рейтинг картины на Metacritic составляет 60 баллов из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes — 83%. Для сравнения, у «Черного Адама» сейчас 41 баллов и 38% соответственно, у «Шазама 2: Ярость богов» — 47 баллов и 49%, у «Флэша» — 56 баллов и 64%.

    Критикам понравилась комедия, экшен и раскрытие темы семейных уз в латиноамериканской семье. Кроме того, они остались под впечатлением от актерской игры исполнителя главной роли Шоло Маридуэньи.

    The Wrap:

    Спрятанный вдали от других проектов в киновселенной DC, «Синий жук» — самостоятельный и искусно созданный фильм, который претендует на звание одного из лучших в DCEU.

    Entertainment Weekly:

    «Синий жук» никогда не упускает из виду сообщество, которое он стремится уважать, ни разу не потворствую и избегая поверхностного представления о том, что значит быть латиноамериканцем. <…> Фильм сделан с любовью.

    The Hollywood Reporter:

    Благодаря динамичной операторской работе Павла Погоржельского, который постоянно работает с Ари Астером, электронному саундтреку британского музыканта Бобби Крлика и хорошей работе с виуальными эффектами, <Энджел Мануэль Сото> демонстрирует уверенную режиссуру, уравновешивая сцены с фокусом на персонажей и комедию с постоянным саспенсом. У фильма быстрый темп, наполненный юношеской энергией. Но при этом он не настолько неистовый, чтобы не дать зрителю возможности передохнуть.

    Screen Rant:

    В то время, как фильм превосходен в семейной динамике и развитии персонажей, визуальные эффекты и злодеи не оправдывают ожиданий. Тем не менее «Синий жук» — очаровательное демонстрация семейных уз и многообещающее знакомство с новым супергероем.

    IGN:

    Несмотря на свои оплошности, «Синий жук» — хорошее времяпровождение в кинотеатре. На фоне экшена и комедии его эмоциональное ядро перекликается с темой взросления в латинской семье. Фильм смешной, но не банальный. И, надеюсь, он станет хорошим трамплином для карьеры Шоло Маридуэньи.

    Премьера фильма состоится 18 августа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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