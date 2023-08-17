Первые отзывы о «Синем жуке». Фильм встретили гораздо теплее последних кинокомиксов DC

16 августа в сети появились первые обзоры «Синего жука». И внезапно супергеройский блокбастер приняли заметно теплее последних фильмов DC.

Рейтинг картины на Metacritic составляет 60 баллов из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes — 83%. Для сравнения, у «Черного Адама» сейчас 41 баллов и 38% соответственно, у «Шазама 2: Ярость богов» — 47 баллов и 49%, у «Флэша» — 56 баллов и 64%.

Критикам понравилась комедия, экшен и раскрытие темы семейных уз в латиноамериканской семье. Кроме того, они остались под впечатлением от актерской игры исполнителя главной роли Шоло Маридуэньи.

The Wrap:

Спрятанный вдали от других проектов в киновселенной DC, «Синий жук» — самостоятельный и искусно созданный фильм, который претендует на звание одного из лучших в DCEU.

Entertainment Weekly:

«Синий жук» никогда не упускает из виду сообщество, которое он стремится уважать, ни разу не потворствую и избегая поверхностного представления о том, что значит быть латиноамериканцем. <…> Фильм сделан с любовью.

The Hollywood Reporter:

Благодаря динамичной операторской работе Павла Погоржельского, который постоянно работает с Ари Астером, электронному саундтреку британского музыканта Бобби Крлика и хорошей работе с виуальными эффектами, <Энджел Мануэль Сото> демонстрирует уверенную режиссуру, уравновешивая сцены с фокусом на персонажей и комедию с постоянным саспенсом. У фильма быстрый темп, наполненный юношеской энергией. Но при этом он не настолько неистовый, чтобы не дать зрителю возможности передохнуть.

Screen Rant:

В то время, как фильм превосходен в семейной динамике и развитии персонажей, визуальные эффекты и злодеи не оправдывают ожиданий. Тем не менее «Синий жук» — очаровательное демонстрация семейных уз и многообещающее знакомство с новым супергероем.

IGN:

Несмотря на свои оплошности, «Синий жук» — хорошее времяпровождение в кинотеатре. На фоне экшена и комедии его эмоциональное ядро перекликается с темой взросления в латинской семье. Фильм смешной, но не банальный. И, надеюсь, он станет хорошим трамплином для карьеры Шоло Маридуэньи.

Премьера фильма состоится 18 августа.