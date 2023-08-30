Первый эпизод «Асоки» набрал 14 миллионов просмотров в Dinsney+

Lucasfilm объявила, что первый эпизод «Звездных войн: Асока» собрал 14 миллионов просмотров в Disney+, заняв первое место по просмотрам в онлайн-кинотеатре во всем мире.

Формула одного просмотра: общее количество времени стриминга, поделенное на хронометраж. То есть, непонятно, сколько людей досмотрели серию до конца.

Также эпизод стал самой просматриваемой новинкой в Disney+ на прошлой неделе, однако в августе особо крупных релизов в стриминговом сервисе не было.

Незадолго до этого SambaTV рассказала, что первую серию «Асоки» в США посмотрели 1,2 миллиона домохозяйств.

Сериал выходит на еженедельной основе — в ночь со вторника на среду.