Первый эпизод «Асоки» набрал 14 миллионов просмотров в Dinsney+

Lucasfilm объявила, что первый эпизод «Звездных войн: Асока» собрал 14 миллионов просмотров в Disney+, заняв первое место по просмотрам в онлайн-кинотеатре во всем мире.
Формула одного просмотра: общее количество времени стриминга, поделенное на хронометраж. То есть, непонятно, сколько людей досмотрели серию до конца.
Также эпизод стал самой просматриваемой новинкой в Disney+ на прошлой неделе, однако в августе особо крупных релизов в стриминговом сервисе не было.
Незадолго до этого SambaTV рассказала, что первую серию «Асоки» в США посмотрели 1,2 миллиона домохозяйств.
Сериал выходит на еженедельной основе — в ночь со вторника на среду.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.