Первый геймплейный трейлер королевской битвы Off the Grid от Нила Бломкампа

Студия Gunzilla Games в рамках gamescom 2023 представила геймплейный трейлер королевской битвы с видом от третьего лица Off the Grid.
Причем в разработке принял участие режиссер «Робота по имени Чаппи» и «Района №9» Нил Бломкамп.
Игра рассчитана на 150 пользователей на одной карте и будет сочетать в себе PvP- и PvE-активности, причем выполнение последних будет отражаться на геймплее вообще всех игроков.
Геймерам предстоит собирать ценную добычу и улучшать с помощью нее кибернетическое тело персонажа, чтобы получить различные преимущества.
У королевской битвы Off the Grid пока нет даты релиза.
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Редактор
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Александр Ремизов
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