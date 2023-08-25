Первый геймплейный трейлер королевской битвы Off the Grid от Нила Бломкампа

Студия Gunzilla Games в рамках gamescom 2023 представила геймплейный трейлер королевской битвы с видом от третьего лица Off the Grid.

Причем в разработке принял участие режиссер «Робота по имени Чаппи» и «Района №9» Нил Бломкамп.

Игра рассчитана на 150 пользователей на одной карте и будет сочетать в себе PvP- и PvE-активности, причем выполнение последних будет отражаться на геймплее вообще всех игроков.

Геймерам предстоит собирать ценную добычу и улучшать с помощью нее кибернетическое тело персонажа, чтобы получить различные преимущества.

У королевской битвы Off the Grid пока нет даты релиза.