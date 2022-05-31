Первый тизер «Пиноккио» Роберта Замекиса

Disney представила первый тизер-трейлер «Пиноккио», за постановку которого отвечает Роберт Замекис, известный по «Форресту Гампу» и «Назад в будущее».
Главные роли в фильме исполнят Том Хэнкс и Бенджамин Эван Эйнсворт («Призраки поместья Блай»).
Премьера состоится 8 сентября в онлайнк-кинотеатре Disney+.
Тизе-трейлер
Постер
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