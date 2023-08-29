Первый тизер российского сюрреалистичного хоррор-сериала «Сны Алисы»

Premier показал первый тизер российского хоррор-сериала «Сны Алисы». И первый проморолик выглядит как экранизация Silent Hill или что-то в подобном духе: мрачный, сюрреалистичный и в чём-то даже постапокалиптический антураж.

Действие разворачивается вокруг девушки Алисы, у которой сложные отношения с мамой и одноклассниками. А ещё ей постоянно снятся кошмары, в которых она видит страшное будущее. Вместе со своей подругой она пробует сбежать из дома. Но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?

Режиссёром выступил Андрей Джунковский («Лучше, чем люди»). В главных ролях — Алина Гвасалия («The Тёлки»), Василина Юсковец («Ивановы-Ивановы»), Екатерина Вилкова («Кошка») и другие.

Даты выхода пока нет, но релиз ожидается в этом году.