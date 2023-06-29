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    Новости

    Первый тизер-трейлер новой ТВ-адаптации «Волчицы и пряностей»

    29 июня 2023
    Фото аватара
    29.06.2023
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    Первый тизер-трейлер новой ТВ-адаптации «Волчицы и пряностей» 1

    TOHO Animation опубликовала первый тизер-трейлер новой ТВ-адаптации ранобэ «Волчица и пряности» (или Ookami to Koushinryou в оригинале) Исуны Хасэкуры.

    На этот раз за производство отвечает студия Passione, известная по «Межвидовым рецензентам» и «Цитрусу».

    Режиссером снова выступает Хидзири Сампэй («Юри — это моя работа!»). Его консультирует Такэо Такахаси, работавший над оригинальным сериалом. А к роли Хоро вернется сэйю Ами Косимидзу. Композитором выступает Кевин Пенкин («Созданный в бездне»).

    Премьера состоится в 2024 году.

    Тизер-трейлер

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