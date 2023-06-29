Первый тизер-трейлер новой ТВ-адаптации «Волчицы и пряностей»

TOHO Animation опубликовала первый тизер-трейлер новой ТВ-адаптации ранобэ «Волчица и пряности» (или Ookami to Koushinryou в оригинале) Исуны Хасэкуры.

На этот раз за производство отвечает студия Passione, известная по «Межвидовым рецензентам» и «Цитрусу».

Режиссером снова выступает Хидзири Сампэй («Юри — это моя работа!»). Его консультирует Такэо Такахаси, работавший над оригинальным сериалом. А к роли Хоро вернется сэйю Ами Косимидзу. Композитором выступает Кевин Пенкин («Созданный в бездне»).

Премьера состоится в 2024 году.

Тизер-трейлер

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