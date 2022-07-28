Первый тизер-трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер «Оппенгеймера» — фильма про одного из создателей атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера.
Режиссером выступил Кристофер Нолан, снявший «Довод» и «Интерстеллар». А главную роль исполнил Киллиан Мерфи из «Острых козырьков».
Также в актерском составе картины числятся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и другие.
Премьера состоится 21 июля 2023 года.
Тизер-трейлер
Кадр из фильма
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Редактор
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