Первый тизер-трейлер «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

Netflix выложил тизер-трейлер «Ясукэ» (в оригинале — Yasuke) — аниме про первого темнокожего самурая.

За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто».

Ясукэ, которого озвучил Лакит Стэнфилд из «Атланты», — реальная фигура в истории Японии, однако сюжет сериала вымышленный. Герою предстоит спасти загадочную девушку от неких злых сил.

Аниме выйдет 29 апреля — всего в нем будет шесть эпизодов.