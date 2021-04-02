Первый тизер-трейлер «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

Netflix выложил тизер-трейлер «Ясукэ» (в оригинале — Yasuke) — аниме про первого темнокожего самурая.
За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто».
Ясукэ, которого озвучил Лакит Стэнфилд из «Атланты», — реальная фигура в истории Японии, однако сюжет сериала вымышленный. Герою предстоит спасти загадочную девушку от неких злых сил.
Аниме выйдет 29 апреля — всего в нем будет шесть эпизодов.
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Первый взгляд на «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае
Дмитрий Кинский | 09.03.2021
Оно выйдет 29 апреля.
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