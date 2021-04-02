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    Новости

    Первый тизер-трейлер «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

    2 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    02.04.2021
    749
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

    Netflix выложил тизер-трейлер «Ясукэ» (в оригинале — Yasuke) — аниме про первого темнокожего самурая.

    За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто».

    Ясукэ, которого озвучил Лакит Стэнфилд из «Атланты», — реальная фигура в истории Японии, однако сюжет сериала вымышленный. Герою предстоит спасти загадочную девушку от неких злых сил.

    Аниме выйдет 29 апреля — всего в нем будет шесть эпизодов.

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    Первый взгляд на «Ясукэ» — аниме о темнокожем самурае

     Дмитрий Кинский |  09.03.2021

    Оно выйдет 29 апреля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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