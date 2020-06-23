Первый трейлер мультфильма «До Луны» от Netflix

Netflix выпустил первый трейлер анимационного фильма «До Луны» (в оригинале — Over the Moon).

В центре сюжета — девочка, которая воодушевленная решимостью и страстью к науке решила построить ракету, чтобы полететь на Луну и доказать существование легендарной богини.

Постановкой занимается известный аниматор Глен Кин, который приложил руку к «Тарзану» 1999 года и другим мультфильмам. А сценарий написали Одри Уэллс («Чужая ненависть») и Дженнифер Йи Макдевитт.

Премьера намечена на осень 2020 года — точной даты пока нет.