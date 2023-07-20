Первый трейлер паранормальной комедии с Саймоном Пеггом и Кристофером Ллойдом «Нандор Фодор»

В сети появился первый трейлер комедийного паранормального фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст» (Nandor Fodor & The Talking Mongoose).

В основу картины легла биография венгерского парапсихолога по имени Нандор Фодор, который исследовал сверхъестественное в Восточной Европе и США в первой половине XX века. Он занимался в том числе и происшествиями в «странных домах», и один из подобных случаев, связанных с якобы говорящим мангустом по имени Джефф, лёг в основу фильма. Среди прочего, Нандор знал и Артура Конан Дойля (ждём в сцене после титров?).

В картине Нандор как раз отправляется на остров Мэн (недалеко от Великобритании), чтобы допросить местных жителей, разобраться с мангустом и заодно распутать клубок лжи и коварства.

Главную роль исполнил Саймон Пегг. Компанию ему составили Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг»), Пол Кэй («Игра престолов», «Пришельцы из прошлого»). А текст за кадром читает Нил Гейман. Режиссёром выступит Адам Сигал (продюсер сериала «Покерфейс»).

В мировом прокате с 1 сентября.