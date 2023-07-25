Первый трейлер ремейка хоррора «Колдовская доска»

Кинокомпания Gala Films представила первый трейлер ремейка классического хоррора «Колдовская доска» 1989 года.

По сюжету Кристиан и Эмили переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть кафе в старом гостевом доме. Однако дело принимает мрачный оборот, когда Эмили находит древнюю доску с маятником для связи с духами. Кристиан, чтобы помочь Эмили, обращается за помощью к оккультисту Александру Бабтисту, но он оказывается не меньшим злом.

Режиссером выступает Чак Рассел, известный по «Царю скорпионов» и «Маске». Главные роли исполнили Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»), Аарон Домингес («Убийство в одном здании») и Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела»).

Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.