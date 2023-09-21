Первый трейлер третьего сезона комедии «Загрузка» от создателя «Офиса»

Amazon Prime Video опубликовал трейлер третьего сезона фантастической комедии «Загрузка» (или Upload в оригинале).
По сюжету недавно загруженные Нэйтан и Нора начинают отношения в реальной жизни. При этом цифровая копия Нэйтана вместе с Ингрид исследует альтернативный путь. Алишу повышают до менеджера и у нее появляется новый любовный интерес на рабочем месте. А одинокий Люк ищет работу в Серой зоне.
Шоураннером проекта выступает Грег Дэниелс, создатель комедийных «Офиса» и «Парки и зоны отдыха».
Новые эпизоды начнут выходить в стриминговом сервисе с 20 октября.
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