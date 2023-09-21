Первый трейлер третьего сезона комедии «Загрузка» от создателя «Офиса»

Amazon Prime Video опубликовал трейлер третьего сезона фантастической комедии «Загрузка» (или Upload в оригинале).

По сюжету недавно загруженные Нэйтан и Нора начинают отношения в реальной жизни. При этом цифровая копия Нэйтана вместе с Ингрид исследует альтернативный путь. Алишу повышают до менеджера и у нее появляется новый любовный интерес на рабочем месте. А одинокий Люк ищет работу в Серой зоне.

Шоураннером проекта выступает Грег Дэниелс, создатель комедийных «Офиса» и «Парки и зоны отдыха».

Новые эпизоды начнут выходить в стриминговом сервисе с 20 октября.