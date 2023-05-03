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    Первый трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева

    3 мая 2023
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    03.05.2023
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    Первый трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева 2

    Warner Bros. представила первый трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева, в котором главный герой пытается оседлать песчаного червя.

    Главные роли, напомним, исполняют Тимоти Шаламе и Зендая. Также в фильме появятся Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Флоренс Пью, Леа Сейду и другие.

    Премьера состоится 3 ноября 2023 года.

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