Warner Bros. представила первый трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева, в котором главный герой пытается оседлать песчаного червя.

Главные роли, напомним, исполняют Тимоти Шаламе и Зендая. Также в фильме появятся Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Флоренс Пью, Леа Сейду и другие.

Премьера состоится 3 ноября 2023 года.

Трейлер

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