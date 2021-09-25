«Песочный человек», «Ковбой Бибоп» и «Ведьмак» — все самое интересное с Tudum

Вечером 25 сентября Netflix провела трансляцию Tudum, в рамках которой поделилась трейлерами и подробностями грядущих проектов.

В их числе адаптации «Песочного человека», «Ковбоя Бибопа», второй сезон «Ведьмака» и не только.

Собрали все самое интересное в одной заметке.

«Очень странные дела»

Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странные дела», в котором главные герои наведываются в незнакомый дом.

Премьера состоится в 2022 году.

«Песочный человек»

Первый тизер-трейлер телеадаптации «Песочного человека» с Томом Старриджем в главной роли.

Сериал выйдет скоро — точной даты пока нет.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Тизер-трейлер продолжения «Тайлера Рейка: Операция по спасению», в котором авторы показали, что после финала первой части главный герой все-таки выжил.

Главную роль вновь исполнит Крис Хемсворт, а к съемкам вернется режиссер Сэм Харгрейв.

«Аркейн»

Полноценный трейлер «Аркейн» — мультсериала во вселенной League of Legends, в центре сюжета которого будет сестры Джинкс и Вай.

— Мы все еще сестры?

— Ничто и никогда не изменит этого.

Премьера состоится 7 ноября.

«Викинги: Вальхалла»

Первый взгляд на спин-офф «Викингов» с подзаголовком «Вальхалла». Его действие развернется спустя 100 лет после событий оригинального шоу.

Сериал выйдет в 2022 году.

«Ковбой Бибоп»

Опенинг телеадаптации «Ковбоя Бибопа», который оформили в стиле заставки из оригинального аниме-сериала, — даже трек Tank! за авторством группы The Seatbelts на фоне звучит!

Премьера состоится 19 ноября.

«Армия воров»

Полноценный трейлер спин-оффа «Армии мертвецов» под названием «Армия воров». Режиссером выступает Маттиас Швайгхёфер, и он же исполняет главную роль в фильме.

Картина выйдет 29 октября.

«Корпорация «Заговор»»

Трейлер мультсериала «Корпорация «Заговор»», по сюжету которого в мире есть организация, контролирующая конспирологические теории, — в ней даже пришелец состоит.

Премьера состоится 22 октября.

«Ведьмак»

Трейлер второго сезона «Ведьмака», в котором Геральт толкает знаменитую речь про виды зла. В нем, правда, показали в том числе кадры из первого сезона.

Премьера 17 декабря.

Также авторы поделились несколькими отрывками из второго сезона. В одном Белый волк беседует с Нивелленом, а в другой — готовится к битве с бруксой.

Весемир в исполнении Кима Бодниа собственной персоной.

И без нескольких важных анонсов не обошлось. Во-первых, «Ведьмака» официально продлили на третий сезон. Во-вторых, в работе находятся второй анимационный фильм и семейный мультсериал.