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    Новости

    «Песочный человек», «Ковбой Бибоп» и «Ведьмак» — все самое интересное с Tudum

    26 сентября 2021
    26.09.2021
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    Вечером 25 сентября Netflix провела трансляцию Tudum, в рамках которой поделилась трейлерами и подробностями грядущих проектов.

    В их числе адаптации «Песочного человека», «Ковбоя Бибопа», второй сезон «Ведьмака» и не только.

    Собрали все самое интересное в одной заметке.

    «Очень странные дела»

    Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странные дела», в котором главные герои наведываются в незнакомый дом.

    Премьера состоится в 2022 году.

    «Песочный человек»

    Первый тизер-трейлер телеадаптации «Песочного человека» с Томом Старриджем в главной роли.

    Сериал выйдет скоро — точной даты пока нет.

    «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

    Тизер-трейлер продолжения «Тайлера Рейка: Операция по спасению», в котором авторы показали, что после финала первой части главный герой все-таки выжил.

    Главную роль вновь исполнит Крис Хемсворт, а к съемкам вернется режиссер Сэм Харгрейв.

    «Аркейн»

    Полноценный трейлер «Аркейн» — мультсериала во вселенной League of Legends, в центре сюжета которого будет сестры Джинкс и Вай.

    — Мы все еще сестры?
    — Ничто и никогда не изменит этого.

    Премьера состоится 7 ноября.

    «Викинги: Вальхалла»

    Первый взгляд на спин-офф «Викингов» с подзаголовком «Вальхалла». Его действие развернется спустя 100 лет после событий оригинального шоу.

    Сериал выйдет в 2022 году.

    «Ковбой Бибоп»

    Опенинг телеадаптации «Ковбоя Бибопа», который оформили в стиле заставки из оригинального аниме-сериала, — даже трек Tank! за авторством группы The Seatbelts на фоне звучит!

    Премьера состоится 19 ноября.

    «Армия воров»

    Полноценный трейлер спин-оффа «Армии мертвецов» под названием «Армия воров». Режиссером выступает Маттиас Швайгхёфер, и он же исполняет главную роль в фильме.

    Картина выйдет 29 октября.

    «Корпорация «Заговор»»

    Трейлер мультсериала «Корпорация «Заговор»», по сюжету которого в мире есть организация, контролирующая конспирологические теории, — в ней даже пришелец состоит.

    Премьера состоится 22 октября.

    «Ведьмак»

    Трейлер второго сезона «Ведьмака», в котором Геральт толкает знаменитую речь про виды зла. В нем, правда, показали в том числе кадры из первого сезона.

    Премьера 17 декабря.

    Также авторы поделились несколькими отрывками из второго сезона. В одном Белый волк беседует с Нивелленом, а в другой — готовится к битве с бруксой.

    Весемир в исполнении Кима Бодниа собственной персоной.

    И без нескольких важных анонсов не обошлось. Во-первых, «Ведьмака» официально продлили на третий сезон. Во-вторых, в работе находятся второй анимационный фильм и семейный мультсериал.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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