«Песочный человек», «Ковбой Бибоп» и «Ведьмак» — все самое интересное с Tudum

Вечером 25 сентября Netflix провела трансляцию Tudum, в рамках которой поделилась трейлерами и подробностями грядущих проектов.
В их числе адаптации «Песочного человека», «Ковбоя Бибопа», второй сезон «Ведьмака» и не только.
Собрали все самое интересное в одной заметке.
«Очень странные дела»
Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странные дела», в котором главные герои наведываются в незнакомый дом.
Премьера состоится в 2022 году.
«Песочный человек»
Первый тизер-трейлер телеадаптации «Песочного человека» с Томом Старриджем в главной роли.
Сериал выйдет скоро — точной даты пока нет.
«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»
Тизер-трейлер продолжения «Тайлера Рейка: Операция по спасению», в котором авторы показали, что после финала первой части главный герой все-таки выжил.
Главную роль вновь исполнит Крис Хемсворт, а к съемкам вернется режиссер Сэм Харгрейв.
«Аркейн»
Полноценный трейлер «Аркейн» — мультсериала во вселенной League of Legends, в центре сюжета которого будет сестры Джинкс и Вай.
— Мы все еще сестры?
— Ничто и никогда не изменит этого.
Премьера состоится 7 ноября.
«Викинги: Вальхалла»
Первый взгляд на спин-офф «Викингов» с подзаголовком «Вальхалла». Его действие развернется спустя 100 лет после событий оригинального шоу.
Сериал выйдет в 2022 году.
«Ковбой Бибоп»
Опенинг телеадаптации «Ковбоя Бибопа», который оформили в стиле заставки из оригинального аниме-сериала, — даже трек Tank! за авторством группы The Seatbelts на фоне звучит!
Премьера состоится 19 ноября.
«Армия воров»
Полноценный трейлер спин-оффа «Армии мертвецов» под названием «Армия воров». Режиссером выступает Маттиас Швайгхёфер, и он же исполняет главную роль в фильме.
Картина выйдет 29 октября.
«Корпорация «Заговор»»
Трейлер мультсериала «Корпорация «Заговор»», по сюжету которого в мире есть организация, контролирующая конспирологические теории, — в ней даже пришелец состоит.
Премьера состоится 22 октября.
«Ведьмак»
Трейлер второго сезона «Ведьмака», в котором Геральт толкает знаменитую речь про виды зла. В нем, правда, показали в том числе кадры из первого сезона.
Премьера 17 декабря.
Также авторы поделились несколькими отрывками из второго сезона. В одном Белый волк беседует с Нивелленом, а в другой — готовится к битве с бруксой.
Весемир в исполнении Кима Бодниа собственной персоной.
И без нескольких важных анонсов не обошлось. Во-первых, «Ведьмака» официально продлили на третий сезон. Во-вторых, в работе находятся второй анимационный фильм и семейный мультсериал.
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