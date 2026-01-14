Питер Джексон: у меня есть неизданные фрагменты «Властелина колец», но я вам их не покажу

Режиссёр Питер Джексон в интервью журналу Empire признался, что у него ещё остались неиспользованные и неизданные фрагменты из кинотрилогии «Властелин колец», которые не вошли даже в расширенное издание. Но он не собирается делать из них «ещё более расширенную версию».
Питер Джексон
Есть ли отличные сцены, которые не использовали? Ответ — «нет» Есть лишь куски и отрывки, я полагаю. Но если сделать «расширенную расширенную» версию, или как её ни назови, она разочарует. Получилась бы та же расширенная версия с добавками тут и там. Оно того просто не стоит.
Издание отмечает, что среди таких вырезанных сцен — участие Арвен в битве за Хельмову Падь и её флэшбек, где Арагорн появляется без бороды, атака орков на Лориэн в «Братстве кольца», схватка Эовин с урук-хаями и свадьба Эовин и Фарамира. В основном всё это сцены, которых нет в книге. Джексон готов использовать какие-нибудь из этих сцен в документальном фильме о кинотрилогии, который он надеется когда-нибудь снять.