КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
«Охотники за привидениями 3»: неснятые сценарии фильма, которые мы не увидим
Новости

Питер Джексон: у меня есть неизданные фрагменты «Властелина колец», но я вам их не покажу

Кот-император
14 января 09:20
371
1 минута на чтение
Режиссёр Питер Джексон в интервью журналу Empire признался, что у него ещё остались неиспользованные и неизданные фрагменты из кинотрилогии «Властелин колец», которые не вошли даже в расширенное издание. Но он не собирается делать из них «ещё более расширенную версию».
Питер Джексон
Есть ли отличные сцены, которые не использовали? Ответ — «нет» Есть лишь куски и отрывки, я полагаю. Но если сделать «расширенную расширенную» версию, или как её ни назови, она разочарует. Получилась бы та же расширенная версия с добавками тут и там. Оно того просто не стоит.
Издание отмечает, что среди таких вырезанных сцен — участие Арвен в битве за Хельмову Падь и её флэшбек, где Арагорн появляется без бороды, атака орков на Лориэн в «Братстве кольца», схватка Эовин с урук-хаями и свадьба Эовин и Фарамира. В основном всё это сцены, которых нет в книге. Джексон готов использовать какие-нибудь из этих сцен в документальном фильме о кинотрилогии, который он надеется когда-нибудь снять.

Читайте также

Питер Джексон: король трэша и мёртвых девочек

Александр Гагинский

31.10.2016

60356

С днём рождения, ПиДжей! Вспоминаем менее известные работы режиссёра «Властелина колец».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Меньше масштаба — больше ужаса: критики хвалят «28 лет спустя: Храм костей»

Новости

«Мандалорец» от мира «Игры престолов» — что говорят критики о «Рыцаре Семи Королевств»

Новости

«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку
Осторожно, спойлеры!

Новости

«Девушка с татуировкой дракона» получит сериал

Новости

Черная пантера и Фантастическая четверка в новом тизере «Мстителей: Судный день»
Премьера блокбастера состоится 18 декабря.

Новости

Крис Авелон назвал плюсы и минусы Fallout от Bethesda

Новости

«Человек-бензопила: История Резе» стал самым высоко оцененным фильмом на Letterboxd

Новости

Илон Маск: цель Space X — сделать «Звёздный путь» реальностью
«У нас будут звездолёты, летящие сквозь вселенную».

Новости

Геймплейный трейлер Masters of Albion — последнего «симулятора бога» от Питера Мулинье
Почти как Black & White, но больше стратегии.

Новости

«Провожающая в последний путь Фрирен»: финальный трейлер 2 сезона
Премьера уже 16 января.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты