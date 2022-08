Planescape и Dragonlance перевыпустят для D&D. В 2024-м выйдет новая редакция игры

Wizards of the Coast в рамках Wizards Presents поделилась ближайшими планами по развитию настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Компания представила линейку будущих продуктов, а также рассказала детали о новом поколении игры под названием One D&D.

Собрали подробности в заметке.

Будущие релизы

Буквально на днях WotC выпустила в «цифре» и в формате традиционных печатных книг материалы по обновлённому Spelljammer — сеттингу в жанре космического фэнтези. Ранее он выходил под вторую редакцию, а теперь доступны книги под свежую редакцию.

Компания раскрыла название книги по Dragonlance — Shadow of the Dragon Queen. Её описывают как «1917» и «Спасти рядового Райана». Героям предложат поучаствовать в войне с беспощадной Такхизис. Релиз 244-страничной книги правил (с описанием мира) намечен на 6 декабря.

Зимой выйдет сборник коротких тематических приключений Keys from the Golden Vault, созданный в духе недавних сборников Candlekeep Mysteries и Journeys Through the Radiant Citadel. Книгу описывают как «„11 друзей Оушена“ в D&D». Отлично подходит к выхода фильма про плутов Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves!

Весной намечен релиз книги, посвящённой гигантам. Игроки предполагали что-то подобное после того, как в рубрике Unearthed Arcana вышел, собственно, материал про гигантов. В книгу войдут новые опции персонажей, заклинания, предметы, монстры и мифология. В общем, что-то в духе Fizban’s Treasury of Dragons, которая в таком же ключе рассказывала про драконов.

Летом будет два релиза. Во-первых, свет увидит книга The Book of Many Things, название которой отсылает к популярному одноимённому артефакту. Его ещё в 1975-м описал Гайгэкс в книге про Грейхок. В The Book of Many Things войдут новые монстры, локации, дополнительные правила и опции для создания персонажей. Скорее всего, игроков ждёт что-то вроде Tasha’s Cauldron of Everything.

Второй релиз — Phandelver Campaign. Это расширенная версия, пожалуй, самого популярного приключения для D&D 5e, который был в стартовом наборе. Авторы утверждают, что обновлённая версия будет связана с «космическим ужасом».

Осенью наконец-то выйдет ожидаемый многими игроками Planescape. Формально Мультивселенную с планами и городом Сигилом в пятой редакции описали сразу же — ещё в «Руководстве Мастера Подземелий». Теперь же игроков ждёт слипкейс с тремя книгами: приключением, руководством по сеттингу и тематическим бестиарием. В таком же формате вышли материалы по Spelljammer.

WotC не стала показывать ни отрывки, ни обложки, ни примеры страниц. Компания пообещала поделиться подробностями о релизах позднее.

Читайте также Planescape: потерянная мультивселенная D&D Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.

Новая редакция

Стрим с разработчиками

Главная «бомба» презентации — Wizards of the Coast рассказала детали о новой редакции правил, которую выпустят в 2024-м. Её не называют шестой редакцией, потому что ключевая особенность новой версии — совместимость с прошлыми материалами. Рабочее название — One D&D. Впрочем, в обиход игроков и ведущих наверняка войдёт «шестёрка» или «пять-с-половиной». Напомним, рабочее название D&D 5e было D&D Next.

В 2024-м компания перевыпустит три традиционные книги правил: «Руководство игрока», «Руководство Мастера Подземелий» и «Энциклопедия чудовищ». Обновления правил выйдут и для виртуальных столов.

Мы поступили умно с пятой редакцией, прислушиваясь к фанатам. И теперь получили стабильную и любимую многими версию правил, которая вобрала лучшее от прошлых редакций. Теперь нам больше не надо думать о D&D с позиции какой бы то ни было редакции. Это просто D&D. Крис Перкинс, дизайнер правил

Новые правила вот-вот будут доступны для тестирования (на момент написания заметки они ещё не опубликованы для всех — их откроют в пятницу, 19 августа). На D&D Beyond можно оставить заявку, чтобы получить первый бесплатный документ, в который вошли обновлённые материалы по расам, предысториям и другим фундаментальным опциям создания персонажа.

Авторы портала PC Gamer изучили плейтестовый материал. Вот что в него вошло: