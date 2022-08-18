    3
    Новости

    Planescape и Dragonlance перевыпустят для D&D. В 2024-м выйдет новая редакция игры

    18 августа 2022
    18.08.2022
    131
    3 минуты на чтение
    Planescape и Dragonlance перевыпустят для D&D. В 2024-м выйдет новая редакция игры

    Wizards of the Coast в рамках Wizards Presents поделилась ближайшими планами по развитию настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Компания представила линейку будущих продуктов, а также рассказала детали о новом поколении игры под названием One D&D.

    Собрали подробности в заметке.

    Будущие релизы

    • Буквально на днях WotC выпустила в «цифре» и в формате традиционных печатных книг материалы по обновлённому Spelljammer — сеттингу в жанре космического фэнтези. Ранее он выходил под вторую редакцию, а теперь доступны книги под свежую редакцию.
    • Компания раскрыла название книги по Dragonlance — Shadow of the Dragon Queen. Её описывают как «1917» и «Спасти рядового Райана». Героям предложат поучаствовать в войне с беспощадной Такхизис. Релиз 244-страничной книги правил (с описанием мира) намечен на 6 декабря.
    Planescape и Dragonlance перевыпустят для D&D. В 2024-м выйдет новая редакция игры 1
    • Зимой выйдет сборник коротких тематических приключений Keys from the Golden Vault, созданный в духе недавних сборников Candlekeep Mysteries и Journeys Through the Radiant Citadel. Книгу описывают как «„11 друзей Оушена“ в D&D». Отлично подходит к выхода фильма про плутов Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves!
    • Весной намечен релиз книги, посвящённой гигантам. Игроки предполагали что-то подобное после того, как в рубрике Unearthed Arcana вышел, собственно, материал про гигантов. В книгу войдут новые опции персонажей, заклинания, предметы, монстры и мифология. В общем, что-то в духе Fizban’s Treasury of Dragons, которая в таком же ключе рассказывала про драконов.
    • Летом будет два релиза. Во-первых, свет увидит книга The Book of Many Things, название которой отсылает к популярному одноимённому артефакту. Его ещё в 1975-м описал Гайгэкс в книге про Грейхок. В The Book of Many Things войдут новые монстры, локации, дополнительные правила и опции для создания персонажей. Скорее всего, игроков ждёт что-то вроде Tasha’s Cauldron of Everything.
    • Второй релиз — Phandelver Campaign. Это расширенная версия, пожалуй, самого популярного приключения для D&D 5e, который был в стартовом наборе. Авторы утверждают, что обновлённая версия будет связана с «космическим ужасом».
    • Осенью наконец-то выйдет ожидаемый многими игроками Planescape. Формально Мультивселенную с планами и городом Сигилом в пятой редакции описали сразу же — ещё в «Руководстве Мастера Подземелий». Теперь же игроков ждёт слипкейс с тремя книгами: приключением, руководством по сеттингу и тематическим бестиарием. В таком же формате вышли материалы по Spelljammer.

    WotC не стала показывать ни отрывки, ни обложки, ни примеры страниц. Компания пообещала поделиться подробностями о релизах позднее.

    Читайте также

    Planescape: потерянная мультивселенная 7

    Planescape: потерянная мультивселенная D&D

     Игорь Край |  12.04.2017

    Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.

    Новая редакция

    Стрим с разработчиками

    Главная «бомба» презентации — Wizards of the Coast рассказала детали о новой редакции правил, которую выпустят в 2024-м. Её не называют шестой редакцией, потому что ключевая особенность новой версии — совместимость с прошлыми материалами. Рабочее название — One D&D. Впрочем, в обиход игроков и ведущих наверняка войдёт «шестёрка» или «пять-с-половиной». Напомним, рабочее название D&D 5e было D&D Next.

    В 2024-м компания перевыпустит три традиционные книги правил: «Руководство игрока», «Руководство Мастера Подземелий» и «Энциклопедия чудовищ». Обновления правил выйдут и для виртуальных столов.

    Мы поступили умно с пятой редакцией, прислушиваясь к фанатам. И теперь получили стабильную и любимую многими версию правил, которая вобрала лучшее от прошлых редакций. Теперь нам больше не надо думать о D&D с позиции какой бы то ни было редакции. Это просто D&D.

    Крис Перкинс, дизайнер правил

    Новые правила вот-вот будут доступны для тестирования (на момент написания заметки они ещё не опубликованы для всех — их откроют в пятницу, 19 августа). На D&D Beyond можно оставить заявку, чтобы получить первый бесплатный документ, в который вошли обновлённые материалы по расам, предысториям и другим фундаментальным опциям создания персонажа.

    Авторы портала PC Gamer изучили плейтестовый материал. Вот что в него вошло:

    • Документ включает новую расу: ардлингов (в противовес тифлингам). Это существа, в которых течёт кровь небожителей, почти как аазимары. Но у них головы животных.
    • Заклинания поделены на три списка: тайные, божественные и первородные.
    • Критические атаки наносят только персонажи игроков, не NPC.
    • По словам Перкинса, отныне чистая «20» на проверке d20 всегда означает успех, а чистая «1» — провал. Это связано с тем, что слишком много групп играет именно так, а не следует правилам книги.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»
    0
    11271
    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»

    Майлз Моралес — обычный подросток, студент Бруклинской академии искусств. И в свободное от учебы время он спасает мир.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 5
    0
    18620
    Джей Кристофф «Империя вампиров». Последний рыцарь против власти упырей

    Эпическое тёмное фэнтези с горьким привкусом надежды.

    Читаем книгу «Братья ветра» Тэда Уильямса — приквел к трилогиям «Светлый Ард»
    0
    56643
    Читаем книгу «Братья ветра» Тэда Уильямса — приквел к трилогиям «Светлый Ард»

    Главные герои Хакатри и Инелуки посещают прославленного убийцу дракона Ксанико, чтобы получить у него совет, как с драконами бороться.

    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства 6
    0
    67835
    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства

    В память о Вольфганге Петерсене вспомним его самый красивый фильм.

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    208434
    Вспоминаем поп-культуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Наши 90-е — это их 80-е

    Видео: Говарда Лавкрафт — отец ужасов
    0
    200064
    Видео: Говард Лавкрафт — отец ужасов

    Новый ролик от Hobby World.

    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина 4
    0
    117088
    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина

    Что скрывается под крышкой со зловещим драконом и почему эта игра вызвала столько споров, но притом разлетается по всему миру, как горячие пирожки?

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    310836
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить