По Death Stranding снимут фильм

Kojima Productions заключила партнерское соглашение с кинокомпанией Hammerstone Studios Алекса Лебовичи для производства экранизации Death Stranding Хидео Кодзимы.
Причем Hammerstone, известная по хоррору «Варвар», решила полностью профинансировать проект, чтобы обеспечить себе творческую свободу.
В отличие от других крупнобюджетных фильмов по играм, у нас будет более личное и приземленное кино. Мы хотим показать, какой может быть экранизация с полной творческой свободой.
Согласно источникам Deadline, в фильме будут новые элементы и персонажи, которых изначально не было в оригинальной игре.
Кто срежиссирует киноадаптацию Death Stranding и напишет для нее сценарий, пока неизвестно.
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