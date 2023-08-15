Подвинься, Молния Маккуин: анонсировали российский ответ «Тачкам»

Компания «Гром» анонсировала отечественный ответ «Тачкам», который получил название… «Копейка».
По сюжету миру машин угрожает опасность, так что главным героем предстоит дать отпор «злым силам». События развернутся по всей России, в Китае, Индии и не только.
Отмечается, что договоренности есть практически со всеми российскими автомобильными компаниями, которые должны инвестировать в проект, — персонажи будут представлять разные концерны.
Также в мультфильме будут камео известных российских политиков. Почти все дали согласие на участие. И только с одним из них пока еще не разговаривали.
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Редактор
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Александр Ремизов
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