    3
    Новости

    Подвинься, Молния Маккуин: анонсировали российский ответ «Тачкам»

    15 августа 2023
    Фото аватара
    15.08.2023
    334
    0 минут на чтение

    Компания «Гром» анонсировала отечественный ответ «Тачкам», который получил название… «Копейка».

    По сюжету миру машин угрожает опасность, так что главным героем предстоит дать отпор «злым силам». События развернутся по всей России, в Китае, Индии и не только.

    Отмечается, что договоренности есть практически со всеми российскими автомобильными компаниями, которые должны инвестировать в проект, — персонажи будут представлять разные концерны.

    Также в мультфильме будут камео известных российских политиков. Почти все дали согласие на участие. И только с одним из них пока еще не разговаривали.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 4
    0
    9735
    «Два, три, демон, приди!» — душевный фильм ужасов от звёзд YouTube

    Очередной удачный хоррор от студии A24 — глоток свежего воздуха для заскучавшего зрителя.

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну 7
    0
    50647
    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну

    Антон Первушин рассказывает, в чём цель экспедиции, как шла её подготовка и чего нам ждать в ближайшие дни.

    Видео: играем в «Э
    0
    31979
    Видео: играем в «Эверделл» с BadComedian, Ануаром и Два в Кубе

    Новое видео от Hobby World.

    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник
    0
    109467
    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник

    Каждый студент, желающий приобщиться к научной мысли, должен поставить себе наноблок, для связи с Архивом. Только вот что делать, если с твоим наноблоком всё в порядке, а вот со связью — не совсем?

    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль
    0
    160141
    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль

    Первая глава целиком — в ней мы видим катастрофу, которая изменила облик мира.

    Производственный бюджет «Чужих»: сколько стоили блокбастеры из 1980-х? 6
    0
    194913
    Бюджет «Чужих»: сколько стоили голливудские фильмы 1980-х?

    Сколько получили Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон и сколько стоили спецэффекты.

    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих 6
    0
    203736
    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих

    В космосе никто не увидит нашу рецензию.

    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023 6
    0
    234006
    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023

    Возьмите под управление волчью стаю, посоревнуйтесь в игре на ловкость или отправьтесь в сказочные земли.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить