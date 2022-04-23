Погружаемся в миры Sword Art Online в новой MMORPG

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Новая игра Esprit Games — MMORPG «Мастера Меча Онлайн 2», следующая заветам знаменитого аниме-сериала Sword Art Online. Она создана из Семени Мира — важнейшего артефакта из сериала, — и объединяет в себе множество миров и историй.

Игра выдержана в стиле Sword Art Online, игроки повстречают знакомых персонажей, включая Кирито и Асуну, а также поучаствуют в знакомых по аниме событиях. Сюжет разворачивается параллельно всем сезонам. Соберите отряд любимых героев и вперёд, к сражениям и приключениям!

Среди активностей много боевых: арены 5х5, мировые боссы, подземелья и многое другое. Мирных взаимодействий тоже хватает, вплоть до огорода и рыбалки.

Играть можно как на ПК в браузере, так и с телефона. Присоединяйтесь!