Погружаемся в миры Sword Art Online в новой MMORPG

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Новая игра Esprit Games — MMORPG «Мастера Меча Онлайн 2», следующая заветам знаменитого аниме-сериала Sword Art Online. Она создана из Семени Мира — важнейшего артефакта из сериала, — и объединяет в себе множество миров и историй.
Игра выдержана в стиле Sword Art Online, игроки повстречают знакомых персонажей, включая Кирито и Асуну, а также поучаствуют в знакомых по аниме событиях. Сюжет разворачивается параллельно всем сезонам. Соберите отряд любимых героев и вперёд, к сражениям и приключениям!
Среди активностей много боевых: арены 5х5, мировые боссы, подземелья и многое другое. Мирных взаимодействий тоже хватает, вплоть до огорода и рыбалки.
Играть можно как на ПК в браузере, так и с телефона. Присоединяйтесь!
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