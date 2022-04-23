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    Погружаемся в миры Sword Art Online в новой MMORPG

    23 апреля 2022
    23.04.2022
    1890
    0 минут на чтение
    Погружаемся в миры Sword Art Online в мобильной MMORPG

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Новая игра Esprit Games — MMORPG «Мастера Меча Онлайн 2», следующая заветам знаменитого аниме-сериала Sword Art Online. Она создана из Семени Мира — важнейшего артефакта из сериала, — и объединяет в себе множество миров и историй.

    Игра выдержана в стиле Sword Art Online, игроки повстречают знакомых персонажей, включая Кирито и Асуну, а также поучаствуют в знакомых по аниме событиях. Сюжет разворачивается параллельно всем сезонам. Соберите отряд любимых героев и вперёд, к сражениям и приключениям!

    Среди активностей много боевых: арены 5х5, мировые боссы, подземелья и многое другое. Мирных взаимодействий тоже хватает, вплоть до огорода и рыбалки.

    Играть можно как на ПК в браузере, так и с телефона. Присоединяйтесь!

    Погружаемся в миры Sword Art Online в мобильной MMORPG 1 Погружаемся в миры Sword Art Online в мобильной MMORPG 2 Погружаемся в миры Sword Art Online в мобильной MMORPG 3
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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