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    Новости

    Похоже, новое дополнение WoW будет называться Dragonflight

    4 апреля 2022
    04.04.2022
    3
    0 минут на чтение
    Похоже, новое дополнение WoW будет называться Dragonflight 2

    В коде сайта World of Warcraft обнаружили упоминание базовой, героической и эпической версий Dragonflight — вероятно, именно так будет называться следующее дополнение.

    Кроме того, недавно Blizzard как раз зарегистрировала домен dragonflight.blizzard.com, но он пока что не работает.

    Параллельно с этим утекла потенциальная обложка грядущего аддона с аналогичным названием. На ней можно увидеть Алекстразу и ее форму дракона.

    О том, что новое дополнение будет связано с драконами, слухи ходят уже несколько месяцев. И это звучит логично, поскольку аспекты потенциально могли бы излечить Азерот от травм, которые нанесли планете Саргерас и Тюремщик.

    Официально Blizzard должна анонсировать Dragonflight уже 19 апреля. А в мае компания представит мобильную игру по Warcraft.

    Похоже, новое дополнение WoW будет называться Dragonflight

     

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