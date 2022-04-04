Похоже, новое дополнение WoW будет называться Dragonflight

В коде сайта World of Warcraft обнаружили упоминание базовой, героической и эпической версий Dragonflight — вероятно, именно так будет называться следующее дополнение.

Кроме того, недавно Blizzard как раз зарегистрировала домен dragonflight.blizzard.com, но он пока что не работает.

Параллельно с этим утекла потенциальная обложка грядущего аддона с аналогичным названием. На ней можно увидеть Алекстразу и ее форму дракона.

О том, что новое дополнение будет связано с драконами, слухи ходят уже несколько месяцев. И это звучит логично, поскольку аспекты потенциально могли бы излечить Азерот от травм, которые нанесли планете Саргерас и Тюремщик.

Официально Blizzard должна анонсировать Dragonflight уже 19 апреля. А в мае компания представит мобильную игру по Warcraft.