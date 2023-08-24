S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опять перенесли

Обновлено: GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl теперь выйдет в первом квартале 2024 года.

Вместе с этим разработчики опубликовали новый трейлер.

Пользователи сети обратили внимание, что в пресс-ките S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на официально сайте игры появилось обновленное релизное окно.

Теперь игра должна выйти в первом квартале 2024 года. Ранее игру обещали выпустить до конца 2023-го.

GSC Game World пока никак не прокомментировала эту информацию. При этом слухи о том, что релиз игры могут вновь отложить, ходят уже давно.

К слову, разработчики привезли 15-минутный отрывок новой S.T.A.L.K.E.R. на выставку gamescom 2023.

Мнение игроков уже разделилось: одни пребывают в неописуемом восторге от атмосферы и чувства ностальгии, а другие остались разочарованы устаревшей графикой и большим количеством технических проблем.