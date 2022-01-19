Похоже, второй сезон «Бракованной партии» выйдет этой весной

В сети появилась часть страницы нового номера журнала Star Wars Insider, который должен выйти только 25 января.

Оттуда стало известно, что второй сезон «Звездных войн: Бракованная партия» выйдет уже весной этого года.

При этом официального подтверждения этой информации от Disney и Lucasfilm пока еще не было. Вероятно, анонс состоится уже в ближайшее время.

Кроме того, у грядущего выпуска сразу несколько альтернативных обложек по мотивам мультсериала. Не исключено, что в нем поделятся с фанатами свежими подробностями проекта.