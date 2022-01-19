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    Новости

    Похоже, второй сезон «Бракованной партии» выйдет этой весной

    19 января 2022
    19.01.2022
    197
    0 минут на чтение
    Похоже, второй сезон «Бракованной партии» выйдет этой весной 3

    В сети появилась часть страницы нового номера журнала Star Wars Insider, который должен выйти только 25 января.

    Оттуда стало известно, что второй сезон «Звездных войн: Бракованная партия» выйдет уже весной этого года.

    При этом официального подтверждения этой информации от Disney и Lucasfilm пока еще не было. Вероятно, анонс состоится уже в ближайшее время.

    Кроме того, у грядущего выпуска сразу несколько альтернативных обложек по мотивам мультсериала. Не исключено, что в нем поделятся с фанатами свежими подробностями проекта.

    Похоже, второй сезон «Бракованной партии» выйдет этой весной

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    «Звёздные войны: Бракованная партия». Больше никаких джедаев!

     Илья Глазков |  18.08.2021

    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

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