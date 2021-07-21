Disney поделился полноценный трейлером детского анимационного сериала Chip ‘N’ Dale: Park Life, который посвящён знаменитым бурундукам. Но не их версиям из «Спасателей», а из более ранее короткометражек про Дональда Дака, где герои появлялись как второстепенные персонажи.
Кстати, в трейлере как раз промелькнул Дональд Дак и другой старый знакомый — пёс Плуто.
Сам мультсериал представляет собой короткометражки по десять минут, рассказывающие о новых приключениях Чипа и Дейла, которые ведут спокойную (а порой и не очень) жизнь в парке.
«Разрушать детство» начнут с 28 июля на Disney+.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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