Disney поделился полноценный трейлером детского анимационного сериала Chip ‘N’ Dale: Park Life, который посвящён знаменитым бурундукам. Но не их версиям из «Спасателей», а из более ранее короткометражек про Дональда Дака, где герои появлялись как второстепенные персонажи.

Кстати, в трейлере как раз промелькнул Дональд Дак и другой старый знакомый — пёс Плуто.

Сам мультсериал представляет собой короткометражки по десять минут, рассказывающие о новых приключениях Чипа и Дейла, которые ведут спокойную (а порой и не очень) жизнь в парке.

«Разрушать детство» начнут с 28 июля на Disney+.