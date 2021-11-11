Полноценный трейлер последнего сезона «Затерянных в космосе»

Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего и заключительного сезона «Затерянных в космосе» (в оригинале Lost in Space).
Напомним, действие сериала разворачивается в 2046 году, когда звездолет терпит крушение на планете в нескольких световых годах от места назначения, а его пассажиры — семья Робинсонов — вынуждены приспосабливаться к новым условиям.
Шоураннерами выступают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, приложившие руку к «Могучим рейнджерам», «Дракуле» и «Богам Египта».
Главные роли исполняют Молли Паркер, Тоби Стивенс, Максвелл Дженкинс, Мина Сандуолл, Тейлор Расселл и Паркер Поузи.
Премьера состоится 1 декабря.
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