Полноценный трейлер последнего сезона «Затерянных в космосе»

Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего и заключительного сезона «Затерянных в космосе» (в оригинале Lost in Space).

Напомним, действие сериала разворачивается в 2046 году, когда звездолет терпит крушение на планете в нескольких световых годах от места назначения, а его пассажиры — семья Робинсонов — вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

Шоураннерами выступают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, приложившие руку к «Могучим рейнджерам», «Дракуле» и «Богам Египта».

Главные роли исполняют Молли Паркер, Тоби Стивенс, Максвелл Дженкинс, Мина Сандуолл, Тейлор Расселл и Паркер Поузи.

Премьера состоится 1 декабря.