Полноценный трейлер третьего сезона «Харли Квинн»

HBO Max показал полноценный трейлер третьего сезона мультсериала про Харли Квинн. Главная злодейка Готэма наконец-то возвращается на экраны!
Трейлер обещает мрачную историю Найтвинга, задорные каникулы Харли и Плюща, возвращение клоуна преступного мира Джокера (с танцами из фильма «Джокер») и многое другое. По всей видимости, злодейский план в этот раз заключается в то, что на сторону врага перейдёт Ядовитый Плющ — и оплетёт весь город!
А вот сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки можно не ждать — по-крайней мере, её явно не покажут.
Третий сезон стартует 28 июля.
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Первый сезон закончился. Подводим итоги. Сериал куда лучше раскрыл Харли, чем фильм «Хищные птицы», но всё равно не лишён недостатков.
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