Полноценный трейлер третьего сезона «Харли Квинн»

HBO Max показал полноценный трейлер третьего сезона мультсериала про Харли Квинн. Главная злодейка Готэма наконец-то возвращается на экраны!

Трейлер обещает мрачную историю Найтвинга, задорные каникулы Харли и Плюща, возвращение клоуна преступного мира Джокера (с танцами из фильма «Джокер») и многое другое. По всей видимости, злодейский план в этот раз заключается в то, что на сторону врага перейдёт Ядовитый Плющ — и оплетёт весь город!

А вот сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки можно не ждать — по-крайней мере, её явно не покажут.

Третий сезон стартует 28 июля.