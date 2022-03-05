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    Новости

    Польские фантасты прекратили сотрудничество с Россией: Вегнер, Комуда, Краевская

    5 марта 2022
    05.03.2022
    279
    0 минут на чтение
    Польские фантасты прекратили сотрудничество с Россией: Комуда, Краевская, Комуда

    Крупное польское издательство Powergraph объявило, что разрывает контракты с российскими издательствами. В нём представлены польские авторы, которые в последние годы вышли на отечественный рынок:

    • Роберт Вегнер («Сказания Меекханского пограничья»),
    • Марцин Гузек («Застава на окраине империи»),
    • Марта Краевская («Иди и жди морозов»),
    • Майя Лидия Коссаковская («Сеятель ветра»),
    • Томаш Колодзейчак («Чёрный горизонт. Красный туман»),
    • Яцек Комуда («Якса»),
    • Адам Пшехшта (Materia Prima),
    • Цезарий Збешховский («Всесожжение», «Искажение»).

    Кроме того, большое письмо опубликовал английский писатель Чарльз Стросс («Аччелерандо») от своего украинского переводчика. В письме рассказывается о вооружённом конфликте в Украине, в нём приводятся ссылки на благотворительные организации в поддержку пострадавших, а также есть пояснения, что не все жители России поддерживают режим.

    Мы знаем, что не все жители России поддерживают режим Путина и не все оправдывают эту войну. Мы знаем, что многие россияне боятся говорить против. Многие считают, что это не их дело. Но всё ещё много тех, кто убеждён в правдивости слов президента и его пропаганды.

    Автор письма (не сам Стросс) призывает писателей расторгнуть контракты с российскими издательствами — чтобы не позволять зарабатывать на издании для финансирования государства.

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     Кот-император |  05.03.2022

    Правда, не очень понятно, зачем нам хорроры.

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