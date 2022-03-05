Польские фантасты прекратили сотрудничество с Россией: Вегнер, Комуда, Краевская

Крупное польское издательство Powergraph объявило, что разрывает контракты с российскими издательствами. В нём представлены польские авторы, которые в последние годы вышли на отечественный рынок:
- Роберт Вегнер («Сказания Меекханского пограничья»),
- Марцин Гузек («Застава на окраине империи»),
- Марта Краевская («Иди и жди морозов»),
- Майя Лидия Коссаковская («Сеятель ветра»),
- Томаш Колодзейчак («Чёрный горизонт. Красный туман»),
- Яцек Комуда («Якса»),
- Адам Пшехшта (Materia Prima),
- Цезарий Збешховский («Всесожжение», «Искажение»).
Кроме того, большое письмо опубликовал английский писатель Чарльз Стросс («Аччелерандо») от своего украинского переводчика. В письме рассказывается о вооружённом конфликте в Украине, в нём приводятся ссылки на благотворительные организации в поддержку пострадавших, а также есть пояснения, что не все жители России поддерживают режим.
Мы знаем, что не все жители России поддерживают режим Путина и не все оправдывают эту войну. Мы знаем, что многие россияне боятся говорить против. Многие считают, что это не их дело. Но всё ещё много тех, кто убеждён в правдивости слов президента и его пропаганды.
Автор письма (не сам Стросс) призывает писателей расторгнуть контракты с российскими издательствами — чтобы не позволять зарабатывать на издании для финансирования государства.
Читайте также
Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами
Правда, не очень понятно, зачем нам хорроры.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.