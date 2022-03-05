Польские фантасты прекратили сотрудничество с Россией: Вегнер, Комуда, Краевская

Крупное польское издательство Powergraph объявило, что разрывает контракты с российскими издательствами. В нём представлены польские авторы, которые в последние годы вышли на отечественный рынок:

Роберт Вегнер («Сказания Меекханского пограничья»),

Марцин Гузек («Застава на окраине империи»),

Марта Краевская («Иди и жди морозов»),

Майя Лидия Коссаковская («Сеятель ветра»),

Томаш Колодзейчак («Чёрный горизонт. Красный туман»),

Яцек Комуда («Якса»),

Адам Пшехшта (Materia Prima),

Цезарий Збешховский («Всесожжение», «Искажение»).

Кроме того, большое письмо опубликовал английский писатель Чарльз Стросс («Аччелерандо») от своего украинского переводчика. В письме рассказывается о вооружённом конфликте в Украине, в нём приводятся ссылки на благотворительные организации в поддержку пострадавших, а также есть пояснения, что не все жители России поддерживают режим.

Мы знаем, что не все жители России поддерживают режим Путина и не все оправдывают эту войну. Мы знаем, что многие россияне боятся говорить против. Многие считают, что это не их дело. Но всё ещё много тех, кто убеждён в правдивости слов президента и его пропаганды.

Автор письма (не сам Стросс) призывает писателей расторгнуть контракты с российскими издательствами — чтобы не позволять зарабатывать на издании для финансирования государства.