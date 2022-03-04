Польский фантаст Адам Пшехшта отказался от сотрудничества с Россией

Польский фантаст Адам Пшехшта (автор романов «Адепт», «Губернатор», «Тень») опубликовал у себя на сайте копию письма, которое он отправил российскому издательству fanzon (импринт «Эксмо»). В нём он отказался от сотрудничества с издателем.

В связи с агрессией России против Украины я вынужден отказаться от сотрудничества с вашим издательством, также прошу приостановить продажу всех моих книг в России, в том числе и романа «Слуга крови», выход которого намечен на апрель. Если по каким-либо причинам такой возможности нет, прошу перечислить вырученные от продажи средства тем организациям, которые оказывают гуманитарную помощь Украине. Пожалуйста, примите это как мою официальную позицию по данному вопросу.

На момент написания новости на Book24 и «ЛитРесе» книги ещё доступны в продаже.

Ранее почти тысяча писателей подписали открытое письмо против действий России в Украине. В числе подписантов Маргарет Этвуд, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, трёхкратный лауреат «Большой книги» Людмила Улицкая и лауреат Букеровской премии Салман Рушди.