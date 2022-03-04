    3
    Новости

    Польский фантаст Адам Пшехшта отказался от сотрудничества с Россией

    4 марта 2022
    04.03.2022
    3807
    0 минут на чтение
    Польский фантаст Адам Пшехшта отказался от сотрудничества с Россией

    Польский фантаст Адам Пшехшта (автор романов «Адепт», «Губернатор», «Тень») опубликовал у себя на сайте копию письма, которое он отправил российскому издательству fanzon (импринт «Эксмо»). В нём он отказался от сотрудничества с издателем.

    В связи с агрессией России против Украины я вынужден отказаться от сотрудничества с вашим издательством, также прошу приостановить продажу всех моих книг в России, в том числе и романа «Слуга крови», выход которого намечен на апрель. Если по каким-либо причинам такой возможности нет, прошу перечислить вырученные от продажи средства тем организациям, которые оказывают гуманитарную помощь Украине. Пожалуйста, примите это как мою официальную позицию по данному вопросу.

    На момент написания новости на Book24 и «ЛитРесе» книги ещё доступны в продаже.

    Ранее почти тысяча писателей подписали открытое письмо против действий России в Украине. В числе подписантов Маргарет Этвуд, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, трёхкратный лауреат «Большой книги» Людмила Улицкая и лауреат Букеровской премии Салман Рушди.

    Мы, писатели разных стран, потрясены насилием, развязанным в Украине российскими военными силами, и требуем немедленно прекратить кровопролитие.

    Читайте также

    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень» 1

    Адам Пшехшта «Тень». Чёткий финал с заделом на будущее

     Дмитрий Злотницкий |  16.12.2021

    Альтернативно-историческое фэнтези с упором на политику.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»! 1
    0
    24961
    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»!

    Можно часами расписывать недостатки, но у этой игры есть какое-то волшебное очарование.

    Питер Ньюман «Злость»
    0
    30899
    Питер Ньюман «Злость». Героиня, меч и коза (точнее, козлёнок)

    Ещё одно роуд-муви в антураже фэнтезийного постапокалипсиса — но со сменой протагониста.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 10
    0
    127258
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

    Фантастические книги первого месяца весны: от российских новинок до иллюстрированной энциклопедии World of Warcraft.

    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»
    0
    180750
    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева». Герой вестерна против зомби и призраков

    Два отличных хоррор-сборника под одной обложкой.

    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела 9
    0
    222510
    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела

    Давненько мы не ругали игры

    Вспоминаем Resident Evil 4
    0
    274451
    Вспоминаем Resident Evil 4

    Леон, твоя президентская дочка в другой деревне!

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»
    0
    369474
    Джонатан Френч «Реальные ублюдки». Полуорки на боевых свиньях возвращаются!

    Достойное продолжение неплохого цикла, который замахивается на сагу.

    Видео: обзор настолки Age of Wonders: Planetfall
    0
    897816
    Видео: обзор настолки Age of Wonders: Planetfall

    Новый ролик от Hobby World.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить